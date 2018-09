Norges bakere 3. best i verden

Norge tok en sensasjonell 3. plass i VM for bakere i Tyskland, kun slått av Tyskland og Kina.

Verdensmesterskapet iba-UICB-cup arrangeres av verdens bakerorganisasjoner og hadde i år 12 deltakende land. Konkurransen har gått over tre dager under verdens største bakerimesse i München.

Norge har konkurrert mot Japan, Nederland, Korea, Russland, Peru, USA, Frankrike, Tyskland, Tyrkia, Spania og Kina. Flere av disse landene har mange trofeer fra tidligere verdensmesterskap. Under årets VM tok Kina gullet og Tyskland sølvplassen.

Verdens beste på småbrød

Tema for årets konkurranse var «universet». Det norske laget, bestående av Ivar Bakke og Nikolai Meling, har trent mye det siste halve året. Og i går ble det full klaff i alle kategorier. De vant kategorien småprodukter/party-produkter, og kan dermed kalle seg verdens beste bakere i den kategorien.

20 ulike produkter på åtte timer

Bakerne konkurrerte i fire ulike klasser: Brød, småprodukter/party-produkter, wienerbrød og brødskulptur. I tillegg ble de bedømt for presentasjon og show. I løpet av åtte timer skulle det lages fire ulike typer brød, tre ulike bagetter, tre kuvertbrød, tre wienerprodukter, pain au chocolat, formkaker, sjokoladebrioche, hamburgerbrød, sandwich og brødskulptur.

Sensasjon

Det er første gang norske bakere har deltatt i en internasjonal konkurranse utenfor Norden. Det norske bakerlandslaget har jobbet hardt for å komme seg på et internasjonalt nivå de siste årene. De ble nordiske mestere i 2017 og ble dermed kvalifisert til VM i Tyskland. Målet for deltakelsen i VM var å få internasjonal konkurranseerfaring. Overraskelsen var derfor stor over at de kun ble slått av Tyskland og Kina. De norske utøverne og støtteapparatet var nesten i sjokk etter premieutdelingen.

Sjokkerte utøvere og trenerteam

– Det var ganske sprøtt å stå på podiet å innse at vi hadde slått land som Japan, Sør-Korea og Frankrike. Det er ganske sprøtt egentlig, sier Nikolai Meling som til daglig jobber i Harmoni Håndverksbakeri i Porsgrunn.

– Dette har jeg drømt om og det klaffa, sier Ivar Bakke. Han har sitt daglige virke i sitt eget bakeri Ivar – The Cakemaker på Flisa. I går kveld ble de begge store helter i norsk bakerbransje.

Betyr mye for bransjen

– Dette betyr utrolig mye for norsk baker- og konditorbransje. Det er en enorm markedsføring av den norske bransjen og bakeferdighetene som nordmenn har. Denne seieren vil bety mye for mange i vår bransje, sier daglig leder i Baker- og Konditorbransjens Landsforening, Gunnar Bakke.

– Ikke i vår villeste fantasi hadde vi trodde at dette kunne ende med palleplass, selv om vi hadde gjort en fantastisk god prestasjon. Dette er personer som har fulle jobber og som har trent på fritiden siden. Her har de konkurrert mot lag som har trent på heltid i månedsvis. Og så leverer i bronse i VM. Tenk på hvilket potensial som ligger i disse guttene, sier Bakke.