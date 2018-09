BedreLarvik: Støy- og konfliktnivået må ned!

Av

FrP-Manvik’s opplevelse av at Larvik omdømmemessig har en lang vei å gå. Sist ute med å si takk for seg i Larvik er B&W Eiendom. Overskriftene i ØP er hyppige om mange som er svært utilfreds. Sjelden er det røk uten ild. Det må tas på alvor når innbyggere, tiltakshavere og bedrifter så ofte offentlig uttrykker utilfredshet! Gang på gang skader dette kommunens mulighet til å være den mest foretrukne kommunen i vår region til å bo og etablere seg i.

Etter snart 8 år med Ap med makta og kommunevalg om knapt 1 år, preller kritikken igjen på ordfører Rune Høiseth (Ap) som vann på gåsa. Jovial som han er vender han det døvet øret til og ønsker framsnakking. I det åttende året med makta, sitter det langt inne å erkjenne situasjonen som Larvik nå er i, enda lengre inne sitter det å ta tak.

Med kommunesammenslåing skulle alt bli så meget bedre. Hva opplever vi? Folkevalgte tar ikke gjenvalg og rømmer kommunestyret pga. påstand om ukultur og mangelfull samhandling mellom administrasjon og folkevalgte. Gjelda vokser dag for dag og passerer nå 4 mrd. og skolene sier opp personell for å spare – bare for å nevne noe. Dette mens formannskap og nå sist komitemedlemmer og administrasjon reiser på studietur til København. Prioritering?

Hvorfor kan man ikke ta kritikken på alvor, utvise litt ydmykhet, gå i dialog og lytte istf. bare å gå til angrep og glatt avfeie en hver kritikk? Takhøyde og raushet snakket ordføreren om gang på gang da vi jobbet med kommunesammenslåing i fellesnemnda. Gjaldt dette kun til sammenslåingen var et faktum den 1.1.18? Støy- og konfliktnivået er alt for høyt i vår nye kommune. Det må bli langt bedre. Hvetebrødsdagene til vår nye rådmann og til kommunalsjefen innen Plan- og Byggesak, er nå talte. Nå begynner tiden for å kunne vise resultater.

Samhandlingen, dialogen og kommunikasjonen må bli bedre. Det mumles om kameraderi og om at det er kun Inter Eiendom, Labo og Fritzøe Eiendom som kan få igjennom søknader raskt og smertefritt – de fleste andre må smøre seg med år med tålmodighet? Sånn kan det ikke være og sånn skal det ikke oppleves i fremtiden!

Både den politiske og administrative ledelse har knappe 12 måneder til å rydde opp i dette før velgerne igjen skal bestemme hvem som skal styre. Nye angrep på dem som opplever forsinkelse og utilfredshet i denne sammenheng er ikke det beste forsvar. Vår oppfordring er å ta all kritikk på alvor. Lytt og lær av det og boikott eller «straff» for all del ikke de som tør å stå fram og kritisere med å komplisere søknadsprosessen – bistå for å komme enda raskere i mål. Tid for endring – lytt, lær og handle!