Pass deg for skogens dyr, de passer seg ikke for deg!

Høsten er en tid for tøffe møter mellom hjortedyr, grevling, rev, andre dyr og bil. I høstmørket er det ekstra viktig å være oppmerksom, sette ned farten og ta fareskiltene på alvor, oppfordrer NAF.

Viltdyrene vandrer mer om høsten og risikoen for å møte et dyr på ville veier er større. I tillegg er det ekstra vanskelig å oppdage de i tide i høstmørket.

– Sammenstøt med dyr er noe mange frykter i trafikken, og de kommer alltid brått på. Det gjelder å følge godt med på kjøreturen, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Ta fareskiltene på alvor

Et varselskilt er satt opp for en grunn, nemlig at det er større fare for at dyr kan komme ut i veien. Likevel er det for få som senker farten og skjerper oppmerksomheten når de passerer et fareskilt.

– Når du ser et fareskilt som viser stor elgfare, er det viktig å se på underskiltet. Der står det hvor lang strekning du skal være ekstra påpasselig. Sveip med blikket slik at du får med deg eventuelle bevegelser i veikanten og refleksjon fra dyreøyne, sier Sødal.

Det er ikke slik at faren er over når man har passert området skiltet gjelder. Derfor må man være en skjerpet sjåfør hele tiden og følge godt med.

– Det er heller ikke slik at ville dyr bare finnes i landlige omgivelser. Både grevling, rev og rådyr finnes også i bebygde strøk. Farten er riktignok ikke så høy der og dyrene er mindre enn elg og hjort, så sammenstøtene blir mindre kraftige. Likevel er det vel verdt å følge godt med også i bebygde områder, oppfordrer Sødal.

Noen sammenstøt er uunngåelig

Ser du ett dyr krysse veien, er det godt mulig at det kan komme flere. Da er det viktig at du ikke blir så fokusert på den ene dyret du har unngått, at du i stedet treffer det neste.

– Senk farten og stans helt om det trengs. Ikke stress dyret og vær forberedt på at dyret kan begynne å løpe foran bilen, rådgir Sødal. – Klarer du ikke å unngå en ulykke, sikter du på bakparten av dyret og bremser så mye du kan. Husk også at du skal varsle om påkjørsel av dyr selv om du tror det er uskadd, avslutter Sødal.