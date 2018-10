Kjør forsiktig – det er høstferie

Mange omkomne i september Tall fra Trygg trafikk viser at det omkom 17 personer på veiene i september. Det er over dobbelt så mange sammenlignet med samme tid i fjor. I tillegg ble flere hardt skadd i en måned med flere alvorlige ulykker. – Vi ser dessverre en økning i antall drepte i september. Én som omkommer i trafikken er én for mye, og vi har langt igjen til visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier Bård Morten Johansen seniorrådgiver i Trygg Trafikk. Pass på glatte veier! Med høstferien kommer ofte et værskifte med vind og regn i lavlandet og snøfall i fjellet. Kombinasjonen av høstvær og økt trafikk, som følge av skoleferie, gjør at risikoen for ulykker øker. – Vær forberedt på frost og glatte veier hvis du skal til fjells. Det første du bør gjøre er å skifte til vinterdekk. Ta det med ro, ikke ta unødvendige sjanser og hold oppmerksomheten på trafikken, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen til alle som skal på høstferie. Ruskevær og mørke kvelder påvirker sikt og føre. Det stiller enda høyere krav til oss sjåfører. I tillegg stiller det krav til at fotgjengere og syklister tar på seg refleks og lykt. – På våte og glatte veier kan bremselengden være hele fire ganger lengre enn på tørr asfalt. Da er det viktig å kunne se fotgjengere og syklister i god tid for å kunne reagere. Alle som ferdes ute i mørket bør bruke refleks eller lykt, avslutter Bård Morten Johansen. Trygg Trafikks tips til en sikker høstferietur 1) Kjør etter forholdene. Høstmørket har kommet og veiene kan være glattere enn du tror. 2) Skal du til fjells? Bytt til vinterdekk nå! 3) Hold farten nede og avstanden oppe. 4) Sjekk værmeldingen og vær forberedt. 5) Ikke stress selv om det er mye trafikk. Det viktigste er at dere komme trygt fram og kan nyte høstferien.