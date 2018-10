Hvorfor spiser vi ikke mer fisk?

Tall og trender fra Sjømatrådet viser at vi spiser for lite fisk i Norge. Dette gjelder særlig blant ungdom og unge voksne. Selv må jeg innrømme egen dårlig samvittighet for familiens middager. Hvorfor er det sånn, når jeg (og de fleste andre) vet at fisk og sjømat er det sunne valget? For egen del er middagsvalget basert på tre-fire hovedgrunner. Det bør smake godt, det bør være tilgjengelig og relativt lett å lage, og det kan gjerne være sunt.

Av: Heidi Nilsen, FORSKNINGSSJEF I NOFIMA

Smak og kvalitet

Oppvokst på kysten og med en far som var fisker, har jeg fra barndommen av vært heldig å oppleve fiskemiddager og fiskeretter av ypperlig kvalitet. Nytrukken sei var sommerens favoritt, og jeg husker godt den lokkende duften av mammas fiskekaker når hysefangst ble foredla. Har jeg muligheten til å lage den samme matopplevelsen med fisk fra butikk?

Når det gjelder sjømat fra nærbutikkene, må jeg melde at jeg ikke alltid er like fornøyd. Det gjelder både ferske og frosne produkter. Min erfaring er ganske blandet; det spenner fra fisk som både lukter og smaker gammelt, til fileter som krøller seg i panna og tydeligvis har blitt godt ivaretatt i alle deler av produksjonen. Kvalitet og ferskhet på råstoffet er en viktig faktor for hvor god middagen – og sjømatopplevelsen – blir.

Det er kjent at det kan være utfordrende å få til jevn og god kvalitet på fisk og sjømat. Årstid og sesong spiller inn, og for fisk er det særlig viktig at temperaturen er lav og lagringstida ikke er for lang.

Fersk fisk bør oppbevares ved null grader. For oss som forsker på sjømat og kvalitet er dette «gammelt nytt», men jeg er usikker på hvor godt dette er kjent og ivaretatt i dagligvarehandelen.

Her om dagen fant jeg fersk laksefilet i 4-graders-disken med oppgitt holdbarhet på 21 dager. Jeg tviler på at kunden som tilbereder laksen på dag 20 vil få en særlig god matopplevelse.

Tilgjengelighet

En annen faktor bak matvalgene vi gjør, kan være tilbudet av «mat i farta». Kan du huske at du noen gang har blitt lokket til disken i en storkiosk, bensinstasjon eller flyplass på grunn av duften av nystekte fiskekaker eller dagens bacalao?

Det finnes mange eksempler på at fisk og sjømat er godt egnet som «mat i farta». Buktafestivalen i Tromsø i år serverte sildeburgere og fritert lodde – og publikum satte tydelig pris på dette.

På reise i Sverige eller Tyskland får man tilbud om lekre sildesalater eller grovbrød med røkt makrell og løk. Hvorfor er ikke dette mer tilgjengelig og vanlig «reisemat» i Norge?

I Nofima forsker vi på flere av disse temaene; og vil gjerne dele kunnskap og resultater om sjømatkvalitet og forbrukervalg. Vi har en del å gå på når det gjelder å få nordmenn til å foretrekke fiskemåltidet.

Jeg tror det handler om både tilgjengelighet, markedsføring og erfaring med kvalitet og gode måltider. Flere tilgjengelige og gode produkter, flere gode fisk- og sjømatoppskrifter, samt gode erfaringer med sjømat og sjømatprodukter vil bidra til at flere liker og velgerfiskemåltidet.