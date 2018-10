Også kjæledyr trenger refleks

I høstmånedene får AniCura-klinikkene inn langt flere trafikkskadede dyr enn i resten av året.

– Mange av ulykkene kunne vært unngått om eierne utstyrte kjæledyret med refleks, sier veterinær Sasja Elisabeth Rygg ved AniCura Dyresykehus Oslo.

I løpet av den siste måneden har AniCuras større klinikker og sykehus mottatt 40 hunder og katter som er blitt påkjørt av bil. I mai måned registrerte sykehusene 29 trafikkskadede dyr. Rygg har sett på tall fra 15 klinikker i Norge.

– I mai er det langt lysere, og det er båndtvang. I september begynner mørket å komme og båndtvangen er opphevet flere steder i landet. Det øker risikoen for ulykker, sier hun.

Flere av de påkjørte dyrene har gjennomgått omfattende kirurgi.

– Når en hund eller katt treffes av en bil i fart, kan det få fatale konsekvenser. Overlever dyret, er det ofte hardt skadet. De vanligste skadene er bekkenbrudd, benbrudd, hodeskader og andre brudd. Skader på indre organer og store blødninger fra blant annet milt og lever ser vi ofte ved påkjørsler, sier Rygg.

Refleks og lys

I dag finnes det mange ulike reflekser å få kjøpt til katter og hunder.

– Til hunder kan du få halsbånd med blinkende eller permanente lys, refleksdekken, vest, refleksmansjetter til bena eller en refleks-spray som kan brukes rett på pelsen. Reflekssprayen har ikke like god effekt som vanlig refleks, men kan brukes som et supplement. For katter finnes reflekshalsbånd som faller av dersom katten henger seg fast i noe, sier Rygg.

Og så er det viktig at også hundeeieren bruker refleks.

– Går man tur med hunden når det er mørkt, er det langt lettere for bilisten å se hund og eier når begge har refleks. Den mørkeste tiden er den vi går i møte nå. Når snøen kommer, blir det lettere å få øye på både dyr og mennesker, sier hun.

140 meters hold

Tall fra Trygg Trafikk viser at kun fire av ti voksne bruker refleks.

– Uten refleks er du først synlig på 25 til 30 meters hold. Bruker du refleks er du derimot synlig på hele 140 meters hold når bilen du møter bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for 2 sekunder på å reagere, sier Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk.

Torsdag 18. oktober arrangeres den nasjonale refleksdagen.

– Alle fotgjengere bør ha som mål å synes i trafikken selv om de bare går på fortau. Går du uten refleks i mørket, og skal krysse en gate, har bilisten ekstremt kort tid på seg til å reagere. Det er også viktig å utstyre kjæledyr med refleks. Små dyr er som regel enda vanskeligere å oppdage enn fotgjengere, sier Hansen.