Nå flytter musene inn for vinteren

Mange boliger er rene luksushotellene for mus og rotter. Huseierne vet ikke at de nærmest inviterer de små gjestene inn i hjemmet.

– Hus, fritidsboliger og uteskjul er ofte godt tilrettelagt for å ta imot mus og rotter. De får egen inngang, tak over hodet og god mat, sier Jens Galby i Anticimex.

For eksempel kan en vedstabel som plasseres langs en yttervegg fort fungere som en trapp til et vindu eller en lufteventil. Vedstabelen er i tillegg et skjulested for musen om den skulle være i fare.

– På befaring er vi alltid på utkikk etter hvor gnagerne kommer inn. Det kan være gjennom sprekker i grunnmuren, hull i bekledningen under panelet eller direkte gjennom lufteventiler og vinduer. En mus trenger kun en åpning på fem til syv millimeter for å komme inn, sier Galby.

Vertskapet byr også på god mat.

– Mange huseiere mater fuglene med solsikkefrø fra fuglebrett på terrassen. Når fuglene forsyner seg blir det mye søl, og halvparten ender på marken, som blir det rene matfatet for mus og rotter, sier Galby.

Kaldere netter

Det er i oktober og november, når utetemperaturen synker, at musene trekker inn i boliger. Småskogmus og storskogmus er de vanligste artene å få på besøk.

Når musene først har kommet seg inn i skjul, hytter eller bolighus kan de lage reder i isolasjonen eller andre beskyttede steder.

– De fleste oppdager at de har mus i huset ved at de hører krafsing i vegger, gulv eller på loftet. Ofte finner man muselort, og iblant ser man dem pile over gulvet, sier han.

Mus regnes som skadedyr. De kan spre salmonella og tarmbakterier, og de medfører skitt og lort når de bygger rede. Hvis de dør inne i huskonstruksjonen kan det også resultere i vond lukt.

Hva gjør du?

Hvis du ikke ønsker å bli vert for gnagere, er det flere tiltak som hindrer musene å komme inn i huset.

– Det viktigste er å sørge for at huset er tett. Et godt tips kan være å sette mobilene på selfie-funksjon og filme oppunder kledningen. Da vil du fort oppdage hvor det er glipper eller hull, sier Galby.

For å tette hull og sprekker kan man bruke egnet netting, byggeskum eller silikon. Eller man kan feste musebånd eller børster i sprekker under dører. Sørg også for at vinduer og luker ikke står åpne, eller at det er sprekker i grunnmuren hvor dyrene kan krype inn.

– Likevel er det vanskelig å garantere at huset blir musefritt, sier han.

Ønsker du å bli kvitt mus som har kommet inn er musefeller det beste. Men i motsetning til hva mange tror er det ikke ost som lokker best.

– Mus er langt mer glad i sjokoladepålegg eller peanøttsmør, sier Galby.

Ifølge Galby er det lite heldig å bruke gift.

– Det kan medføre sekundærforgiftning ved at andre dyr spiser musen, noe man ikke ønsker.

Dessuten er det stor sjanse for at musen dør inne i huset.

– Den råtne museskrotten vil fort lukte, og det kan være vanskelig å lokalisere hvor lukten kommer fra. I noen tilfeller må man åpne vegger og gulv. Det er en myte at mus trekker ut for å drikke når de har fått i seg gift, sier han.