Bilister ofte uforberedt på vinteren

I november øker antallet bilister som trenger veihjelp med 50 prosent. Slik unngår du å bli en del av statistikken.

Når frosten kommer og den første snøen faller, blir det som regel kaos på veiene, spesielt på Østlandet. En del bilister kjører seg fast, havner utfor veien eller kolliderer. Selv om det ikke snør, kan veien likevel være glatt.

– Mange er nok ikke mentalt forberedt på at det kan være isete og glatt. Har de ikke skiftet til vinterdekk, vil det oppstå problemer og farlige situasjoner, sier generalsekretær Børre Skiaker i KNA, Kongelig Norsk Automobilklub.

Overgangen mellom høst og vinter er en krevende tid på året å kjøre bil.

– I november og desember merker vi at vinteren er på vei. Avhengig av værforholdene er det gjerne 40-60 prosent flere assistanser sammenlignet med september, sier markedsdirektør Sjur Jensen Bay i Viking Redningstjeneste.

Selv om de fleste er flinke med vedlikehold og legger om til vinterdekk i tide, gjelder det slett ikke alle.

– Dessverre ser vi fortsatt for mange tilfeller av det motsatte. I tillegg blir en rekke bilister hvert år tatt på senga av dårligere batteri og dekk enn de trodde, sier Bay.

Flatt batteri

Med kulden kommer startproblemene. De eldste og svakeste batteriene må gi tapt allerede ved de første minusgradene.

– Husk at batteriet blir kjappere utladet i kulda. Startproblemene øker jo mer temperaturen synker og jo flere kalde dager vi får etter hverandre, sier Bay.

Den optimale ladetemperaturen på et batteri er 25 plussgrader, langt unna norsk normaltemperatur.

– Når det er kaldt kreves det mer av bilen for å lade batteriet. Kort fortalt blir motstanden i batteriet høyere, som krever høyere ladespenning som bilens systemer bare delvis tar hensyn til. Det setter dessuten større krav til kvaliteten og kapasiteten på batteriet, sier Bay.

Unngå vintertrøbbel

Mørke og saltede veier gir dårligere sikt. For å sikre at sjåføren ser godt og kan reagere raskt, er det viktig å kontrollere og eventuelt bytte vindusviskere. Man bør se til at frontruta ikke har småhakk eller er slitt og sjekke at alle lys fungerer.

I tillegg bør du som sjåfør være ekstra oppmerksom på temperaturen på denne tiden av året.

– Følg med på temperaturmåleren i bilen. Den pleier å gi et varsel når temperaturen kryper ned mot null. Da må du være ekstra på vakt og forberede deg på at det kan være glatt, sier Børre Skiaker i KNA.

Når du kjører, kan også fargen på asfalten avsløre om det er glatt.

– Er asfalten grå, er det sjelden glatt. Men dersom den er sort og temperaturen kryper ned mot minus, er det stor fare for at det kan være glatt, sier Børre Skiaker i KNA.

5 råd for å unngå vintertrøbbel:

Skift til vinterdekk. Etterstram skruene og ha riktig lufttrykk. Vinterdekk bør ikke være mer enn fem år gamle, og ikke ha mindre enn fem millimeter mønsterdybde.

Etterstram skruene og ha riktig lufttrykk. Vinterdekk bør ikke være mer enn fem år gamle, og ikke ha mindre enn fem millimeter mønsterdybde. Sjekk batteriets tilstand. Er batteripolene frie for irr og korrosjon? Lad batteriet før vinteren setter inn.

Er batteripolene frie for irr og korrosjon? Lad batteriet før vinteren setter inn. Lysene må fungere. Start bilen og sjekk lysene foran og bak. Ikke glem at du har flere lys, f.eks. fjern-, nær- og tåkelys.

Start bilen og sjekk lysene foran og bak. Ikke glem at du har flere lys, f.eks. fjern-, nær- og tåkelys. Er frontruten klar? Sjekk viskerne. Husk nok spylervæske, og se til at frontruten er fri for skader. Vask vinduene jevnlig, også innvendig.

Sjekk viskerne. Husk nok spylervæske, og se til at frontruten er fri for skader. Vask vinduene jevnlig, også innvendig. Slepetau og startkabler skal ligge i bilen. Da kan du hjelpe både deg selv og andre med startvansker. Isskrape og snøbørste bør også være med.