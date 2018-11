Slik fjerner du vond lukt

Ubehagelig lukt som har satt seg i møbler, skap og skuffer eller på andre overflater kan være vanskelig å bli kvitt. For å få bukt med stanken er det viktig å fjerne luktkilden.

– Årsaken til vond lukt trenger ikke nødvendigvis være rester av søppel eller smuss, men kan også være inngrodd røyklukt eller matos, sier Lars Petter Bjaaland i Relekta.

Skyldes den dårlige lukten at katten har tisset i sofaen, oppkast på teppet eller at søppelposen med fiskeavfall har blitt stående i skapet, er det mulig å bruke et rengjøringsmiddel eller et rensemiddel for å bli kvitt lukten.

– Et basisk rengjøringsmiddel med høy pH er det som fungerer best på organisk eller bakterielt smuss. Det vil si at kilden til skittet er fra mennesker, dyr eller naturen, sier Bjaaland.

Graden av pH sier noe om surhetsgraden i en væske. Rengjøringsmiddel med en lav pH er mer effektivt på for eksempel rustflekker og kalkbelegg.

God luktesans

Ifølge takstmann Roger Andersen i taksteksperten.no er det viktig at det er ryddig, rent og god inneluft. Men selv om boligen ser strøken ut kan vond lukt som sitter i veggene gjøre potensielle kjøpere skeptiske.

– I noen tilfeller kan vond lukt være et tegn på at det er feil eller skader ved en bolig, som fukt- eller råteskader, lekkasje i rør, skader på grunnmur eller taklekkasje. I slike tilfeller vil boligen synke i verdi, sier Andersen.

Dårlig renhold over lang tid, eller mye røyking inne, gjør det nesten umulig å bli kvitt lukten ved kun å vaske og lufte.

– Da må det mer inngående grep til, som å fjerne alle møbler og tekstiler, før man vasker og maler veggene på nytt. Om nødvendig benyttes spesialmaling som innkapsler dårlig lukt, sier Bjaaland i Relekta.

Hva slags såpevask?

Skal du vaske ut av et skittent katte- eller hundebur, en barneseng som har blitt tilgriset eller en kjøkkenbenk som lukter, er det også viktig å velge et miljøvennlig vaskemiddel som ikke avgir giftstoffer.

– Sjekk at middelet ikke etterlater farlig damp eller rester som kan være giftig for mennesker, dyr eller miljøet. Produkter som tilfredsstiller HACCP-normen er trygge å bruke på alle overflater i huset, også der det lages mat, sier han. HACCP er kravene som stilles ved trygg og hygienisk næringsmiddelproduksjon.

Et raskt søk på nettet viser at det finnes flere kjerringråd mot vond lukt. Bakepulver som strøs i møbler og vask med eddikvann er to metoder.

– I enkelte tilfeller kan det sikkert ha noe for seg. Men det er viktig å tenke på at lukten ofte skyldes smuss som inneholder bakterier, sier han.

For å fjerne organisk og bakterielt smuss helt må det et rengjøringsmiddel til.

– Rengjøringsmidlene er laget slik at de kjemisk løser opp og legger seg mellom smusset og overflaten slik at det lar seg fjerne med en klut eller støvsuger, sier Bjaaland.

Typiske kilder til vond lukt:

Hunde- og katteekskrementer

Røyklukt

Matos

Søppel

Matrester

Svette sko og treningsklær

Fuktighet og råteskader

Skitt og smuss