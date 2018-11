98 av KrF-delegatene stemte for å søke regjeringssamarbeid med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. 90 stemte for Hareides forslag om å søke samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. To delegater stemte blankt.

Dermed blir Erna Solberg sittende som statsminister.

Hareide har varslet at han går av som partileder hvis KrF går inn i regjeringen hvor Frp er med.