Hent pakken din, oppfordrer Posten

Nettshoppingen i Norge når nye høyder, og Posten ber om at pakkene blir hentet så fort som mulig.

Her er det veldig fullt, konstaterer pressesjef John Eckhoff i Posten Norge. FOTO: Posten

Tirsdag kveld lå det 290.000 pakker på Post i Butikk. Det er over 100.000 flere enn det bruker å være. Mange av Black Friday-varene har kommet, og nå starter julerushet. Problemet er at butikker over hele landet allerede er proppfulle av pakker.

– En ny trend er at mange venter med å hente pakkene sine til de får pakker fra alle stedene de har handlet. Da hoper det seg opp. Hvis alle henter pakken og tar den med seg hjem, så kan vi alle snart få feire jul igjen, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

Han understreker at om du henter nå, rekker du å returnere eventuelle feilkjøp og å pakke inn gavene før jul. Husk at du bør sende gavene videre innen 16. desember.

Nye plasstiltak

Posten har iverksatt en rekke tiltak for å møte sesongtoppen, blant annet ekstra hyller og ekstra opplæring av butikkansatte. Flere selvbetjeningsløsninger fra Posten hjelper også på for en mer effektiv inn- og utlevering.

– Vi er forberedt på at det kommer mange pakker i desember, men det er ikke til å unngå at det blir fullt. Våre hentesteder er rigget for hverdagene og ikke for julekapasitet, sier Eckhoff.

Stadig nye pakkerekorder

Mange Post i Butikk tar i bruk alt de har av ledig areal. Panterom, bøttekott og kontorareal tas i bruk for å få plass til alle pakkene. Neste uke er det ventet rekordhøyt antall pakker på Post i Butikk, trolig godt over 300.000.

– Jeg er imponert over innsatsen og det gode humøret til alle som sørger for å få frem pakkene til jul. For oss i Posten er dette årets høydepunkt på alle måter, og jeg er glad for at vi har gode venner i butikkene som står på for å levere ut pakker, avslutter Eckhoff.