Vindfjellsamarbeidets føremelding

Her følger offisiell rapport vedr preparering av turløyper i Vindfjelltraktene. (se også eget løypekart med angivelse av parkering/utgangspunkt)

Søndag 16. desember kl.17:30: Det var overraskende lite og lett snø i dag. Det varierer mellom 20 og 25 cm med veldig lett snø. Med snøscooteren «datt» vi helt ned på bakken og det var vanskelig å få til spor i terrenget. På myrer og noe skogsbilveg er det bedre. Utgangspunkt fra Viddaseter gir mulighet til å gå på ski østre løype til Årum via Krokvannskilvegen og videre mot Breiangen. Det må komme tilsvarende mengde med snø for at det skal la seg gjøre å få til noe med løypemaskinen. Men inntil da er det altså muligheter til en skitur under litt enkle forhold.