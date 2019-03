Norwegian setter Max-flyene på bakken – kansellerte avganger og forsinkelser

Etter to liknende ulykker med Boeings nye 737 Max fortsatte Norwegian å fly som før, bekreftet en talskvinne for selskapet mandag 11. mars. Etter at Storbritannia, Kina, Mexico, Malaysia og en voksende liste land forbød flyvninger med den nye flytypen fulgte Norwegian etter tirsdag 12. mars.

Tiltaket vil trolig føre til forsinkelser og kansellerte avganger til Spania. 737 max flyene trafikkerer hovedsaklig ruter i Europa. Norwegian har 18 fly av denne typen og får et femtitalls til innen slutten av 2021.

Norwegian setter likevel sine Boeing 737 MAX på bakken

Mens en rekke flyselskaper og land valgte å sette sine nye Boeing 737 MAX 8 på bakken valgte Norwegian å fly som før inntil videre men endret posisjon tirsdag ettermiddag. Det var britiske myndigheters beslutning som fikk Norwegian til å følge etter.

Boeing 737 MAX er nå satt på bakken i flere land, blant dem Kina. Luftfartsverket i landene som setter flyet på bakken gjør dette etter «mistenkelig» mange liknende ulykker med en helt ny flytype.

Den siste katastrofale ulykken med flytypen var i Etiopia 10. mars hvor 157 døde. Ulykken skjedde bare få måneder etter ulykken i Indonesia som krevde 181 liv 29. oktober. Felles for de to ulykkene er flytypen «737 MAX 8». Flyene som forulykket var begge nesten nye og i begge tilfeller ramlet flyene nesten rett ned.

Bare 500 fly av denne typen er levert fra Boeing, to av dem har falt ned. Ytterligere 5000 er bestilt av flyselskaper verden over.

PRESSEMELDING FRA NORWEGIAN 12. Mars.:

Etter anbefalinger fra europeiske luftfartsmyndigheter har Norwegian valgt å sette sine 18 Boeing 737 MAX 8 på bakken inntil videre. Selskapet er i tett dialog med luftfartsmyndighetene og Boeing, og følger deres anbefalinger og instrukser. Norwegian vil gjøre sitt ytterste for å ivareta kunder som blir berørt.

– Norwegian har valgt å sette våre Boeing 737 MAX 8 på bakken inntil videre etter anbefaling fra flere luftfartsmyndigheter. Når luftfartsmyndighetene gir råd om dette følger vi naturligvis deres anbefaling. Vi beklager til passasjerer som blir berørt av dette, men sikkerheten til våre passasjerer og ansatte kommer alltid først, sier Norwegians flygesjef Tomas Hesthammer.

Aksjekursen til Norwegian gikk ned merkbart for flyselskapet som satset mye på den nye flytypen fra Boeing. Norwegian peker på at de har over 110 Boeing 737-800 i flåten sin, og denne flytypen er ikke påvirket.