RYANAIR ØKER PÅ TORP OG SNART STARTER SOMMERPROGRAMMET

Ryanair lanserer i dag (14 mars) en ny rute fra Torp Sandefjord lufthavn til Katowice i Polen. Ruten vil ha 3 avganger per uke med oppstart 29. oktober 2019. Ruten er en del av Ryanairs vinterprogram, som er i ferd med å bli klart for booking på http://www.ryanair.com.



Det gleder oss at Ryanair stadig utvider sitt rutenett fra Torp. Det Polske markedet fra Norge er meget stort og etterspørselen etter ruter hit er økende. Ryanair øker i vinterprogrammet også kapasiteten sin til Gdansk og Krakow, og vil ha en svært god kapasitet fra Torp til Polen. Ryanair bekrefter også at den nye ruten til Malta, som starter onsdag 3. april vil fortsette gjennom hele vinteren. Dette er en gledelig overraskelse, da Malta er en klassisk perle, med behagelig klima hele året og ypperlig for langtidsferie om vinteren, sier Tine Kleive-Mathisen, markeds- og kommunikasjonssjef på Torp.

I slutten av denne måneden starter flyselskapene sine sommerruter og vi får da stor kapasitetsøkning til flere destinasjoner. Ruten til Hamburg starter opp igjen med 2 ukentlige avganger, Ryanair øker kapasiteten til de populære rutene Bergamo, London, Malaga og Alicante i Spania. Widerøe skal også denne sommeren fly direkte fra Torp til både Bodø og Tromsø to dager i uken.

Foretrekker du å reise på charter vil vi igjen kunne tilby direkte avgang til Tyrkia (med TUI og Nazar), Split i Kroatia kommer tilbake (Apollo) og i tillegg har vi både Rhodos (Ving og Apollo), Mallorca (TUI) samt folkefavoritten Kreta (Apollo).

Med dette har vi på Torp et meget omfattende sommerprogram. Vil du få med deg sesonginnspurten i Premier League og opplever at Solskjær tar den viktige fjerdeplassen, eller at Liverpool endelige tar gull igjen, da bør du bestille snarest for å sikre deg billetter. Fra Torp kan du nemlig fly direkte til Manchester fire dager i uken, og da er Liverpool kun en times reise unna.