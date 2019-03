Tidligere Lardal Herredshus salg eller ikke…

Ikke selg Lardal Herredshus – behold det i kommunens eie!

Lardal herredshus Foto: Bedre Larvik

Førstkommende onsdag, den 20. mars, skal Larvik kommunestyre ta stilling til om kommunestyret bør omgjøre beslutningen om å selge Lardal Herredshus.

BedreLarvik støtter et forslag om at kommunen bør beholde Herredshuset og benytte det til å huse aktiviteter (feks. frivilligsentralen, ungdomsklubb) som det i dag betales et femsifret beløp i årlig leie for.

Barnehage, skole, sykehjem og møtelokaler er arbeids- og sosiale møteplasser. Dette er noe av «limet» i lokalsamfunn og i bydeler. Forsvinner disse tjenestene, institusjonene og arbeidsplassene- som sosiale møteplassene, vil det også være mindre attraktivt å bosette seg i disse områdene.

Lardal Herredshus har nå stått tomt i over et år etter at Lardal- og Larvik kommuner slo seg sammen den 1.1.2018. Det er trist. Det er et bygg med svært mye historie. BedreLarvik larvik ønsker også at det i fremtiden skapes mange nye gode opplevelser og hendelser; historie, i fremtiden som ei ekstra storstue og flott sosial møteplass for store og små i den nordre delen av Larvik kommune.

Forslaget i interpellasjonen er fremmet av Larvik Venstre. Ordfører Rune Høiseth (Ap) imøtekommer IKKE forslaget og ønsker salg. BedreLarvik ønsker- og kommer til å støtte at Herredshuset forblir i kommunalt eie! Vi ønsker igjen at det skal være masse liv og aktivitet i det historiske bygget – til felles glede for små og store.

Lenke til saken med interpellasjon her:

https://www.bedrelarvik.no/lardal-herredshus-for-innbygger…/