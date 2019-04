Naturen våkner

Endelig!

Av Svein E. Børresen

Etter mange måneder i dvale, kan hoggormen og andre «syvsovere», kjenne vårsola varme. En forsiktig forflytning fra vinterdvalen til sin faste plass i sola. Der ruller den seg sammen for å utnytte solvarmen, slik at alle kroppsfunksjonene kan våkne. Det tar sin tid, for på kvelden, når kulda kommer tilbake, må den ned i vinterhiet sitt igjen. Hvis ikke fryser den i hjel.

Huggormen, Foto: Svein E. Børresen



Det er godt å vandre langs solfylte svaberg en tidlig vårdag. Kjenne varmen ta i ansiktet, men å vite at det inne ved einerbusker og steiner, ligger dyr som føler det samme. Det går den rette veien.

Kysten, Foto: Svein E. Børresen