Ja, vi spiser det gule på skolebrødet til slutt

Når vi førstkommende fredag feirer skoleferien med et skolebrød, vil de fleste av oss spare det gule i midten til slutt.

Den siste fredagen før skoleferien feires skolebrødets dag over hele landet. Bakverket er det mest populære norske bakerier har å by på – med et salg på over 8000 tonn i året.

Torunn Nordbø mener det må være lov å unne seg et skolebrød for å feire at sommerferien er rett rundt hjørnet. Foto: Brød og Korn

Og hvordan vi spiser dem? Jo, vi spiser det gule til slutt. I hvertfall om vi skal tro den uhøytidelige undersøkelsen Opplysningskontoret for brød og korn i fjor gjennomførte på sin Facebook-side. Av de over 2500 som avla sin stemme, var det 90% som innrømte at de sparer eggekremen i midten til slutt.

– Overraskende nok var det også noen som kommenterte at de ikke spiser det gule på skolebrødet i det hele tatt, sier daglig leder Torunn Nordbø i Opplysningskontoret for brød og korn.

Folkefavoritt

Skolebrød dukket trolig opp på 1950-tallet i Norge, og har med tiden blitt en av folkets favoritter. Skolebrød er en av de mest spiste hvetebollene, kanskje spesielt populær hos skoleelever. Også i utlandet faller skolebrødet i smak. Både i Disneyland og på et bakeri i New York kan man få kjøpt norske skoleboller.

Det er Opplysningskontoret for brød og korn som har etablert Skolebrødets dag den siste fredagen før sommerferien. I år markeres dagen fredag 21. juni.

Bakerier og butikker fra Mandal i sør til Vadsø i nord bruker denne dagen til å markere det kjente og kjære bakverket.

– Selv om vi skal spise sunt og riktig er det lov å kose seg også, sier Torunn Nordbø.

Dette er et skolebrød

Det finnes noen regler for hva et skolebrød er; søte hveteboller med eggekrem med eller uten vaniljesmak toppet med melisglasur og kokos. Men det finnes også flere lokale varianter, gjerne med egne navn.

Skolebrødet finnes også under navnene skolebolle, purke, 12-øres, ola-bolle, pai eller skillings.

– De som ønsker å bake selv kan finne oppskrifter på både klassiske, sunne, veganske, glutenfrie og fargerike skolebrød på brodogkorn.no, forteller Torunn Nordbø.