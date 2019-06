Fjerde våteste mai på over hundre år

Mai var kjøligere enn april mange steder i landet. Månedstemperaturen for hele landet lå 0,3 grader under normalen. Det var også den fjerde våteste maimåned siden 1900.

– Mai var kaldere enn april flere steder i landet. I Bergen skjedde dette sist i 1894, sier klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt.

Flere stasjoner på Østlandet fikk 300-400 prosent av den normale nedbøren. Flere stasjoner, de fleste på Vestlandet, fikk 70-80 prosent av normalen.

Temperatur

Månedstemperaturen for hele landet lå 0,3 grader under normalen. Relativt kaldest var det på Vestlandet, Trøndelag, nordlige områder østafjells og i fjellet i Sør-Norge med avvik fra 1 til nærmere 2 grader under normalen. Relativt varmest var det i Finnmark og på kysten av Sørlandet med avvik fra en halv til en drøy grad over normalen. På en rekke værstasjoner på Vestlandet ble mai kjøligere enn april. I Bergen og på Ona skjedde dette sist i 1894. I Ålesund skjedde det forrige gang i 1926.

De varmeste stasjonene var

Oslo – Bygdøy (Oslo), Landvik (Grimstad, Aust-Agder) 10,8 °C (hhv ingen normal, 0,4 °C over normalen)

Kjevik (Kristiansand, Vest-Agder) 10,7 °C (0,8 °C over normalen)

Sarpsborg (Østfold), Lyngør fyr (Tvedestrand, Aust-Agder), Jomfruland (Kragerø, Telemark) 10,6 °C (hhv 0,1 °C under normalen, 0,5 °C over normalen og 0,6 °C over normalen)

De kaldeste stasjonene var

Juvvasshøe (Lom, Oppland,1894 moh) -3,8 °C (1,4 °C under normalen)

Gamanjunni (Kåfjord, Troms, 1237 moh) -2,7 (ingen normal ennå)

Trollheimen – Storhornet (Oppdal, 1550 moh) -2,0 °C (ingen normal ennå)

Høyeste maksimumstemperatur, 26,4 grader, ble registrert 21. mai på Kongsvinger (Hedmark). Gjennomsnittet av høyeste maksimumstemperatur i mai de siste 30 årene er 27,1 grader. Laveste minimumstemperatur var -13,3 grader, og ble målt på Juvvasshøe (Lom, Oppland, 1894 moh) 3. mai. Gjennomsnittet av laveste minimumstemperatur i mai de siste 30 årene er -14,6 grader.

Nedbør

Månedsnedbøren var 150 prosent av normalen, og måneden er blant de ti våteste maimånedene i en serie som går tilbake til 1900. 1949 er våtest med 180 prosent, mens 1936 er tørrest med 35 prosent. Flere stasjoner på Østlandet fikk 300-400 prosent av den normale nedbøren. Flere stasjoner, de fleste på Vestlandet, fikk 70-80 prosent av normalen.

De våteste stasjonene var

Innerdalen (Sunndal, Møre og Romsdal) 211,8 mm (307 prosent av normalen)

Eide på Nordmøre (Møre og Romsdal) 190,8 mm (195 prosent av normalen)

Hustadvatn (Fræna, Møre og Romsdal) 180,9 mm (201 prosent av normalen)

De tørreste stasjonene var

Skjåk (Oppland) 11,4 mm (76 prosent av normalen)

Skjåk II (Oppland) 20,1 mm (126 prosent av normalen)

Bråtå – Slettom (Skjåk, Oppland) 21,7 mm (109 prosent av normalen)

Høyeste døgnnedbør var 66,0 mm, og ble målt på Hundseid i Vikedal (Vindafjord, Rogaland) 24. mai.