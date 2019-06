Norske biler rundstjeles ved Liseberg

Nå skjer det igjen. Kjeltringer knuser bilruter og robber nordmenn mens de er på Liseberg. – Ikke la verdifulle gjenstander ligge igjen i bilen, råder politiet i Gøteborg.

KNUST RUTE: Norsk familie opplevde bilinnbrudd ved Liseberg helgen etter 17. mai. (Foto: Privat).



Fornøyelsesparken Liseberg har åpnet for sesongen og Codan Forsikring har allerede fått inn de første meldingene om nordmenn som har blitt rundstjålet etter innbrudd i bilen.



– Den siste saken dreide seg om fem norske familier på tur til Liseberg. Når de kom tilbake til parkeringshuset, var alle fem bilene tømt for verdigjenstander, sier Nils Kristian Brekke, utredningsleder i Codan Forsikring.



Tall fra politiet i Sverige viser det ble registrert 11 858 bilinnbrudd i Gøteborg i 2018. Thomas Pettersson er analytiker ved politiet i Gøteborg og bekrefter at de mottar mange anmeldelser fra nordmenn som opplever bilinnbrudd omkring Liseberg.



– Vi ser at Liseberg er et særlig utsatt område for bilinnbrudd i Gøteborg. Mange av bilinnbruddene skjer i parkeringshus, sier Pettersson, som forteller at jo større parkeringshuset er, jo større er sjansen for innbrudd.

Advart i flere år

Forsikringsselskaper har advart mot bilinnbrudd i Gøteborg gjennom flere år. Brekke tror dette kommer til å fortsette så lenge nordmenn på ferie lar verdigjenstander ligge igjen i bilen.

– Det kan virke som kjeltringene går etter de norske skiltene. En norsk bil på tur til Liseberg, betyr ofte en hel familie og mange verdifulle gjenstander, sier Brekke, som advarer mot å oppbevare bagger og gjenstander i bilen mens man er på Liseberg.



– De som bor på hotell har et rom å legge igjen tingene sine i. Når du er på en dagstur eller gjennomreise med bil, er det verre, sier Brekke.



Han legger til at mange tror de er trygge så lenge de gjemmer verdigjenstandene i kofferter eller bagger i bilen. ­– Det er feil. Kjeltringene forsyner seg gjerne av større kolli, sier Brekke.

Unngå løse gjenstander

Thomas Pettersson råder nordmenn på Liseberg til å ikke la verdifulle gjenstander ligge igjen i bilen.



– Turister har med seg bagasje og kanskje også dyrt utstyr. Dette lokker tyvene. Har man ikke løse gjenstander i bilen, er risikoen lav for at noen knuser ruten på bilen din, sier Pettersson.