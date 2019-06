Mer enn 1200 tips til NAF om farlige skoleveier og lokalveier

Folk over hele landet har deltatt i NAF-kampanjen «Med hjertet i halsen» og sendt inn tips om farlige skoleveier eller andre veistrekk. – Responsen fra folk der ute har vært overveldende, sier NAF-sjef Stig Skjøstad.

NAF-kampanjen Med hjertet i halsen setter ord på folks bekymring for om veiene de ferdes på til daglig er trygge. (Foto: NAF)

– Vi ser at vi har truffet en nerve. Det store engasjementet viser hvor viktig trygge veier og skoleveier er i hverdagen til folk, sier han.

NAF-kampanjen «Med hjertet i halsen» er et krafttak for trafikksikkerhet. Medlemsorganisasjonen, som har frivillige over hele landet, ba folk om å sende inn tips om veistrekninger og skoleveier der de kjører med hjertet i halsen. På kun fire uker kom det inn over 1200 tips fra alle deler av landet. Utover året vil NAF så aksjonere for tryggere veier på steder folk har meldt inn.

– Med denne kampanjen ønsker vi å gjøre en forskjell. Dette handler om å ta folks bekymring for at veiene ikke er trygge nok på alvor, sier Skjøstad.

650 tips om farlige skoleveier

Ut ifra de innsendte tipsene vil NAF lokalt jobbe med saker i sitt nærmiljø utover året. Målet er at det skal bli mange aksjoner i NAF-regi i tiden som kommer. Om lag 650 av sakene som er meldt inn dreier seg om farlige skoleveier.

-Av erfaring vet vi at trygge skoleveier engasjerer folk, og ofte er FAU på skolene gode støttespillere. Det er viktig for oss å samarbeide med ildsjeler lokalt. Vår klare oppfordring er at ser du en NAF-aksjon omtalt, i media eller på sosiale medier, så meld deg på og bli med på aksjonene, sier Skjøstad.

Nøkterne krav

Arbeidet med å systematisere sakene geografisk og ut ifra hva slags problem som er omtalt er i full gang.

– Vi fikk mye større respons en vi hadde turt å håpe på, men vi skal se på alle sakene og gjøre en vurdering av hvor vi kan bidra til å gjøre en forskjell, sier Skjøstad.

– Det er verdt å merke seg at svært få av de som skriver inn til oss har gjort det med ønske om nybygging av veier. Det er tiltak som bedre fotgjengeroverganger, lavere fart, bedre bussholdeplasser eller å redusere trafikken på underdimensjonerte veier som går igjen. I tillegg selvsagt tiltak direkte knyttet til skoler og skoleveier, avslutter han.