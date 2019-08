Slik avgjøres valutakursen på kortet ditt ……….

Er det banken som selv avgjør hvilken kurs du får på utenlandsk valuta, eller er det andre faktorer som spiller inn?

Svaret er at det er kortets betalingsnettverk som bestemmer hvilken valutakurs du får når du gjør uttak eller betaler i andre valutaer enn norske.

– Mange tror at det er banken som utsteder kortet som bestemmer hvilken kurs kundene får når de bruker kortet i fremmed valuta, slik at det varierer fra bank til bank hvor mye pengene dine er verdt i utlandet. Det er ikke tilfelle, sier daglig leder i Dinero.no, Anders Fagereng.

Tilfelle er at det enten er Mastercard eller Visa – de mest populære, internasjonale betalingsnettverkene i norske kort – som bestemmer hvilken konverteringsrate du ender opp med, enten du har kredittkort eller debetkort.

Mest fordelaktig kurs

Mastercard og Visa gir de mest fordelaktige valutakursene når du drar kortet ditt i utlandet, siden dette er store aktører som forhandler seg fram til gode kurser hos sine samarbeidspartnere.

– Vi har sammenlignet kursene til Mastercard og Visa over tid, og vi kan konkludere med at forskjellen er marginal. Noen dager gir Mastercard best kurs, noen dager gir Visa best kurs. Over tid betyr det at det spiller liten rolle hvilket nettverk du har i kortet ditt, sier Fagereng.

Å ta ut penger og betale med kortet i utlandet gir samtidig bedre kurs enn å ta ut valuta før man reiser fra Norge.

Velg lokal valuta framfor norske kroner

Det er kun når transaksjonen registreres i fremmed valuta at nettverkene foretar valutakonverteringen. Det betyr at du ikke vil få den fordelaktige kursen dersom du velger å la minibanken eller brukerstedet gjøre kursomregningen for deg.



Dette skjer ofte når du får spørsmål om du vil foreta transaksjonen i lokal valuta eller norske kroner, såkalt «Dynamic Currency Conversion» (DCC), eller dynamisk valutakonvertering på norsk. Det som skjer om du da velger å la minibanken eller brukerstedet gjøre konverteringen fra fremmed valuta til norske kroner på stedet, er at de selv bestemmer kursen. Og den er så godt som alltid ufordelaktig.

– Dette er en metode butikker og banker bruker for å tjene penger på uopplyste ferierende, som opplever sin egen valuta som trygg og forutsigbar. Nordmenn taper så mye som 1,5 milliarder kroner i året på dette, understreker Fagereng.