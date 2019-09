På fredag er det Verdens gapahukdag

27. september er gapahukens dag. Norsk Friluftsliv oppfordrer alle til å være med å feire det nære friluftslivet ved å nyte matpakka i det fri.

FINT TURMÅL: På Gapahukens dag feires det som er et viktig turmål for mange. Foto: Veronica Dalen



Verdens gapahukdag startet opp som et initiativ fra Nesset kommune under Friluftslivets år i 2015, for å feire friluftslivet nært der folk bor.

– Den lokale gapahuken fungerer som et fint turmål for veldig mange, og for barna kan en tur til gapahuken med matpakke og kakao være en fin høstekspedisjon, sier Gunhild B. Størseth, prosjektleder for Friluftsliv i skolen hos Norsk Friluftsliv.

Det finnes mange gapahuker rundt om i Norge, som er satt opp av alt fra foreninger, lokale ildsjeler, skoler, eller av kommuner. De står ofte på naturlige samlingssteder, som er lett tilgjengelige.

Er du usikker på hvor det er gapahuk i nærheten av deg, finnes det flere nettsider og apper som har oversikt. Turportalene UT.no og godtur.no lar deg begge søke opp gapahuker og rasteplasser.

Perfekt for barna

Norsk Friluftsliv oppfordrer spesielt barnehager og skoler til å benytte Verdens gapahukdag som en anledning til å ta med barna og elevene ut.

– Gapahuken er en kjempefin arena for uteundervisning i alle fag. Er det ikke gapahuk i nærheten kan dere jo bygge en selv, enten med tau og presenning eller av materialer dere finner i skogen, her er det mye lærdom og samarbeid for elvene, sier Størseth.

Hun legger til at spise matpakka ute i gapahuken kan være en feiring av at det snart er høstferie, eller bare en fin avslutning på skoleuka.

– Kanskje gir dette til og med mersmak til en ny fredagstradisjon.

Fakta:

Visste du at ordet gapahuk betyr gapende vinkel? Ordet er sammensatt av gapa, som er infinitiven gape, satt sammen med huk, som er et nedertysk ord som betyr vinkel, eller hjørne.