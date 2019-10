Widerøe åpner ny direkterute fra Torp

Braathens Regional Airlines (BRA) og Widerøe’s Flyveselskap har inngått et samarbeid og starter våren 2020 opp med ny rute mellom Torp og Stockholm. Sammen tilbyr selskapene raskeste vei mellom Østlandet og den svenske hovedstaden. Med flere daglige avganger kan en reise enkelt og raskt mellom Torp og den sentrale flyplassen Bromma, rett utenfor Stockholm sentrum.

En direkterute til Stockholm har vært etterspurt blant lokalt næringsliv og privatreisende tilknyttet Torp. Det er en glede å kunne imøtekomme dette ønsket og dermed styrke vårt nettverk av destinasjoner til og fra Torp, i samarbeid med Braathens Regional Airlines (BRA).

-Dette er en rute som mange har ønsket seg. Vi har sett på ulike muligheter for å få dette til, og dette er en modell vi tror vil fungere og med en tidtabell som er svært attraktiv for reisende fra Torp. Utvilsomt den raskeste veien til Stockholm fra og med 30.mars 2020, så vi håper at ruten blir flittig brukt, sier kommunikasjonsjef i Widerøe Catharina Solli.

Sammen vil selskapene tilby opptil tre daglige avganger hver vei mellom Torp og Stockholm. Første avgang er 30. mars 2020. BRA vil benytte sine ATR 72-600 med 72 seter og Widerøe tar i bruk Bombardier Dash 8 Q400 flyene med 78 seter. Flytiden mellom Torp og Bromma blir på 70 minutter.

Samarbeidet gir norske reisende mange muligheter videre med BRA fra Stockholm til deres 17 ruter videre til inn- og utlandet. På samme måte vil Torp for tilreisende åpne for videre reiser til Bergen, Stavanger og Trondheim samt Bodø og Tromsø på sommeren.

Prisen for én vei blir fra 699,- Billetter blir gjort tilgjengelig i løpet av dagen på Widerøes nye hjemmeside wideroe.no eller ditt prefererte reisebyrå.



«Dette er en fantastisk førjulsgave ti næringslivet i Vestfold og Telemark! Dette er rute-ønske nr. 1 fra næringslivet i regionen og vi er utrolig glade for at det er nettopp Widerøe i samarbeid med Svenske Braathens som skal operer den. Tidtabellen er perfekt tilpasset og åpner også for flotte muligheter for en weekendtur til vakre Stockholm» sier Tine Kleive-Mathisen, markeds og kommunikasjonssjef på Torp.

Avgangstider Torp – Bromma

Mandager 06:25, 18.40

Tirsdager 06.25, 16.00, 19.10

Onsdager 06.25, 16.00, 19.10

Torsdager 06.25, 16.00, 19.10

Fredager 06.25, 16.00, 19.10

Søndager 10:50, 17:20

Avgangstider Bromma – Torp

Mandager 8:15, 17.00

Tirsdager 08.15, 14.25, 17.30

Onsdager 08.15, 14.25, 17.30

Torsdager 08.15, 14.25, 17.30

Fredager 08.15, 14.25, 17.30

Søndager 12.25, 18:55

For mer informasjon om Braathens Regional Airlines (BRA) besøk flygbra.se