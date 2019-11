Høst og vinterlys i Lardal…

Har du noen gang tenkt at: Nå var det vakkert, hit kommer jeg tilbake for å ta bilder litt senere? Ikke gjør det, for det er ikke sikkert sjansen kommer tilbake.

Jeg skriver av erfaring. Det har skjedd mange ganger at jeg har kommet over nærmest magiske scener, og tenker; her kommer jeg tilbake litt senere for å fotografere. Men da har det ofte vært for sent. Det som var vakkert, ble plutselig til noe helt ordinært. Ikke verdt å stoppe opp for engang.

Da er det bare en ting å gjøre: Stopp opp og ta bilder. For det er ikke sikkert denne sjansen kommer tilbake.

Tekst og foto: Jan E. Thorstein