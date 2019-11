Vinteren kryper nærmere

I løpet av natten ble myrene kledd i hvitt. Det var kaldt, men godt å vandre langs skogsvannet og myra. Små myrpytter hadde fått et lag tynn is.

Myra er et stemningsfullt og litt mystisk sted. Et landskap som har fått utvikle seg fritt uten menneskelig inngripen. Helt siden vegetasjonen inntok landet etter istiden, har myra sakte, men sikkert spist seg utover vannspeilet. Og det vil fortsatt gå hundrevis av år før myra lukker vannet helt. Skogsvann og myr er et av mine favorittlandskaper.

Tekst og foto: Svein E. Børresen