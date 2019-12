Gladnyhet til Spaniareisende, Norwegian legger ikke ned på Torp

Norwegian har likevel funnet plass til TORP for sommeren 2020 og billettene er nå lagt ut for salg.

Det ble tidligere i høst annonsert at Norwegian skulle slutte og fly fra TORP Sandefjord lufthavn direkte til de spanske destinasjonene Malaga, Alicante og Gran Canaria. Dette var naturligvis skuffende for både lufthavnen og alle Norwegian-patrioter i regionen vår. Nå har heldigvis flyselskapet snudd og vil likevel trafikkere Spania gjennom hele året fra TORP. Dermed er det fortsatt to flyselskaper (Norwegian og Ryanair) som trafikkerer de spanske norgesfavorittene til stor glede for TORP-passasjerene som kan glede seg over en hyggelig førjulspresang fra Norwegian. Billetter kan bestilles fra Norwegian her.

Norwegian sier selv i en uttalelse «Vi er glade for at vi i arbeidet med sommerprogrammet har vi klart å finne rom for enkelte ruter fra Torp. Rutene vil flys på andre dager enn tidligere og nå håper vi at folk benytter seg av tilbudet.»



Markeds- kommunikasjonssjef Tine Kleive-Mathisen bekrefter den gode nyheten og kommer samtidig med en liten anmodning til regionens befolkning som håper på flere destinasjoner og hyppigere avganger på eksisterende ruter: «Vi er selvfølgelig svært glade for at Norwegian har funnet rom for å videreføre rutene til Alicante og Malaga kommende sommer. Nå er det opp til alle reisende å fylle flyene og tenke Torp når de skal ut å fly. Det er på den måten vi bygger grunnlaget for videre utvikling av rutene på favorittflyplassen vår.»

Avgangstider TORP– Malaga

Lørdag 20:15 (4. april – 24. oktober)

Tirsdag 16:30 (16. juni – 20. oktober)

Avgangstider TORP– Alicante

Lørdag 20:40 (4. april – 13. juni)

Tirsdag 20:15 (23. juni – 20. oktober)

Lørdag 20:40 (22. august – 24. oktober)

Avgangstider TORP– Gran Canaria