Vinterens lave sol er et perfekt utgangspunkt for fototokt i Vestfold. Skjærgårdens svaberg og utsikten mot horisonten kan gjøre ethvert motiv fint. Uansett om du har et profesjonelt speilreflekskamera eller bare kamera på mobilen vil du kunne knipse mange fine bilder.

Brunlaneskysten er verd å besøke på denne tiden av året også. Foto: Svein E. Børresen