Nesten 2,1 millioner reisende på Torp i 2019.

Totalt har 2 073 228 passasjerer reist til/fra Torp i 2019. Det er en liten nedgang på 0,4 % i forhold til i året før men for andre gang passerer flyplassen 2 millioner reisende.

Det er utenrikstrafikken som dominerer med 1 722 472 passasjerer. Torp befester med dette sin posisjon som landets tredje største lufthavn for utenrikstrafikk, – kun Oslo og Bergen lufthavn er større.

Polen er det største markedet etterfulgt av innenriks, Spania, Storbritannia og Nederland. Både Wizz Air og Ryanair har stor kapasitet til flere av storbyene i Polen, som Gdansk, Warszawa, Krakow og Katowice. Til Spania har både Ryanair og Norwegian stor kapasitet

De mest populære destinasjonene fra Torp i 2019 er:

Krakow/Katowice, Gdansk, Warsawa, Amsterdam, Alicante og Manchester

Innenriks er Bergen den klart største ruten etterfulgt av Trondheim og Stavanger. Innenriks reiste 350 756 passasjerer til og fra Torp. Det er det en liten vekst på 0,4 % fra året før.

Kundetilfredsheten på Torp øker

«I slutten av mars får vi en ny direkterute, et samarbeid mellom Widerøe og Braathens, direkte til Stockholm Bromma. Dette er en rute som har vært sterkt etterspurt av regionens næringsliv. Til sommeren får vi Bulgaria på rutekartet med charteroperatørene TUI og Nazar. Widerøe fortsetter også med sine populære sommerruter direkte til Bodø og Tromsø.

Spesielt gledelig er det at undersøkelser viser at kundetilfredsheten blant passasjerene som bruker Torp er bedre enn noen gang. Det kan vi takke alle de flinke ansatte i Team-Torp for og det gir oss ekstra motivasjon til å jobbe for et enda bedre tilbud for våre passasjerer. Vi vil samtidig oppfordre regionenes befolkning til å tenke Torp når de skal ut å fly. På denne måten danner vi grunnlaget for videre vekst og forankring av de rutene vi allerede har», sier markeds- og kommunikasjonssjef Tine Kleive-Mathisen, som forventer en moderat vekst på Torp i 2020.