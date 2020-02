Slutt på DNBs banktjenester i Posten fra 1. juli

.

Fra 1. juli er det ikke lenger mulig å ta ut eller sette inn kontanter til eller fra fra kontoer i DNB i Postens salgsnett. Foto: Posten

DNBs avtale med Posten om banktjenester i Postens ekspedisjonsnett avvikles 1. juli 2020.

Fra den datoen vil det ikke lenger være mulig å ta kontanter ut og inn fra kontoer i DNB på postkontor eller Post i Butikk, hverken for privatpersoner eller for bedrifter.

Avtalen om banktjenester løp opprinnelig ut ved siste årsskifte, men Posten og DNB var enige om en overgangsordning, slik at det skulle være mulig å benytte tjenesten noe lengre. Nå er avviklingsdatoen satt til 1. juli 2020.

– Vi synes det er synd at det ikke har vært mulig å få til en ny avtale om banktjenester i postnettet med resten av bankfellesskapet – noe DNB og Posten har jobbet for i lang tid. Vi er redd for at kunder ikke får dekket sine behov for banktjenester, sier konserndirektør Christian Brandt i Posten.

Posten har plikt til å tilby banktjenester i landpostnettet, og er i dialog med myndighetene om dette. Ut 2020 vil banktjenester gjennom DNBs systemer være mulig som tidligere hos landpostbud.

Historiske fakta: