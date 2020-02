75 år siden krigsseilernes hjemkomst…..

Av Oddvar Schjølberg

I 2020 er det 75 år siden de første krigsseilerne kom hjem. De kom ikke som en stor samlet gruppe i en by, men heller en og en rundt om i hele landet. De fikk ingen strålende mottakelse av et jublende folkehav. De fikk heller aldri den takken og hederen de fortjente. Norske myndigheter var ganske enkelt helt fraværende. For våre krigsseilere kom altså den største påkjenningen etter krigen.

Helge Andresen fra Larvik fikk med invasjon på D-dagen

På Landeskogen Peace Center jobbes det nå med å bygge opp utstillingen hvor nettopp krigsseilerne står i fokus. Den har som tema: Krigsseilernes ettermæle. Målsetningen er å hedre våre krigsseilerne og gjenspeile deres innsats under krigen. Utstilling vil åpnes 25. april.

Vi skylder framtiden å avdekke krigens handlinger, også det som skjedde med de norske sjøfolka, og utstillingen vil blant annet skildre krigsseilernes hverdagsliv ombord, den farlige konvoiseilasen, kamp i første linje. Hjemmeseilerne som havnet mellom barken og veden. Hvalfangerne som ikke kom hjem. Kvinnelige krigsseilere. Sjøfolka vant krigen, men tapte freden.

Dette er bare noen av temaene som i utstillingsrommene.

Førstehåndskildene til utstillingen er de som vokste opp i et krigsseilerhjem, forteller Oddvar Schjølberg, som nå samler inn informasjon og billedstoff vedr. utstillingen.

Legger ut egne oppslagsbøker

Det klargjøres nå flere ”oppslagsbøker” som vil få plass i selve utstillingen. Intensjonen er at barn og etterkommere av krigsseilere, som har bilder og evt. litt historie knyttet til dette og krigsseilerne, skal kunne sette dette inn i disse bøkene. Dermed vil vi også få et større mangfold av bilder og historier om og med krigsseilerne. Og deres viktige historier og dokumentasjon vil nå ut til mange flere.

Treff for etterkommere etter krigsseilere

I tidsrommet 24.-26. april 2020 arrangeres det et eget treff for krigsseilernes etterkommere og andre interesserte på Landeskogen Peace Center og Revsnes Hotell. Det vil bli noen interessante dager hvor nettopp våre krigsseilere vil stå i sentrum. Her vil forfatter og filmskaper Eilert Munch Lund forteller om sitt nye filmprosjekt som er klart for visning denne høsten. Tema er:»Det var hjem vi sjøfolk skulle – om krigsseilerne og deres familier».

Under temaet ”Der brenningen brøt” vil Sidsel van der Hagen fortelle om Sjømannskirken i Liverpool, hvor hennes far var prest under krigen. Frank Thorsen vil orientere om Krigsseilerarkivet og dets virksomhet, og forfatter Guttorm Eskild Nilsen deler sine erfaringer om å vokse opp med en krigsseiler til far, og innleder til samtale om dette temaet – for å nevne noen av innslagene.

Det er Aktive Fredsreiser og Landeskogens Venner som er ansvarlig for både utstillingen og krigsseilerarrangementet .

Gode kamerater ombord på MT Brittania

Mannskapet på Alar