Jeg kan ikke tenke meg et finere lys enn vårlyset. Og særlig kommer det til uttrykk ute ved havet. Her er det ingen ting som stenger for lyset. Havet, med det kraftige solglitteret, ligner hamret sølv. Sølv som stadig forandrer karakter etter bølgenes bevegelser.

Jo, det er godt å vandre her ute etter vinteren mørke. At naturen gjør noe med oss er sikkert. Men at lyset gjør det er hevet over tvil.

Tekst og foto: Svein E. Børresen