NM korpsdrill 2020 som skulle gått i LARVIK avlyses

Premieutdeling fra NM skolekorps brass 2019. Smørås Skolemusikk ble norgesmester, men må vente med å forsvare tittelen til 2021. Foto: NMF

NM skolekorps og NM korpsdrill er en viktig møteplass for over 10.000 musikanter og drillere. Konkurransene foregår helgen 19.-21. juni, i Stavanger (brass) og Larvik (janitsjar og korpsdrill). Med bakgrunn i regjeringens gjeldende retningslinjer, ser vi oss nødt til å avlyse årets norgesmesterskap.

– Korpsene og drillerne våre får ikke forberedt seg som vanlig. Inn mot en NM-konkurranse er det mange korps og drillere som girer opp minst ett hakk, sier musikksjef i NMF, Rune Hannisdal.

Daglig leder i NMF Rogaland, Lilli Anne Jacobsen Grong, kan fortelle at de er fornøyd med antall påmeldte korps til NM skolekorps brass.

– Vi har hatt 37 påmeldte korps i år og vi ønsker alle velkommen tilbake til 2021.

Hun forteller at korpsene har forståelse for avgjørelsen. Også Finn Arne Dahl Hanssen, daglig leder i NMF Sør, forteller at tilbakemeldingen fra korpsene er at dette er trist, men som forventet. Til Larvik var det ventet 37 skolekorps til NM skolekorps janitsjar og over 500 utøvere til NM korpsdrill.



Konkurransene er et verdifullt virkemiddel for å bidra til positive og utviklende korpsopplevelser. Rune Hannisdal oppfordrer korpsene og drillerne til å holde aktiviteten oppe innenfor gjeldene rammer.

– Det er vanskelig å se for seg når situasjonen er tilbake til normalen, men vi gleder oss enormt til å invitere korpsene til NM skolekorps og NM korpsdrill i 2021.