Selv om de fleste skogsbilveiene er stengt på grunn av forholdene med teleløsning så er det mulig å ta bene fatt og få seg en tur i «Corona-fri» natur.

Fra Raubærflaket, med Raubær’n ennå islagt på lørdag. Foto: Roger Thorsås

Mange pakker nå sekken for en overnatting ute, finne spillplassene for storfuglene eller bare nyte stillheten, duften av en ny vår og kjenne at temperaturen blir høyere for hver dag.

Det ligger jo noe snø igjen på enkelte plasser, men da det ennå er litt kaldt i høyden blir det litt skareføre som bærer på morgenen.