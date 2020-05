Slik bør du pakke bort bunaden

Ligger bunaden fortsatt slengt over stolen etter en lang dag? Eller brukte du den ikke på søndag? Du bør uansett lufte bunaden og sjekke om den er i orden.

Etter en lang dag er det ikke alltid bunaden havner rett i skapet. Foto: Fremtind

Du bør ta ut bunaden minst én gang i året for lufting, sier Martin Sæten i Norske bunader. – Dette er for å unngå skadedyr som blant annet møll.

Er du likevel så uheldig at du har fått møll på bunaden? – Da anbefaler vi at du rister den godt, og fryser den ned over natten for å drepe eventuelle egg. Deretter børster og rister du bunaden ren for møllrester og egg, sier Martin.

Gadd du ikke henge inn bunaden rett etter bruk?

Da har du gjort helt riktig!

– Når bunaden skal henges bort, må den være tørr, slik at den ikke mugner. Bunaden har godt av å henge og lufte seg litt etter bruk. Ikke rett fra kroppen og inn i bunadsposen. Om bunaden får henge til lufting en natt, kvitter den seg med lukt og fukt, fortsetter Martin.

Noe av det viktigste er å sørge for at bunaden er ren og i god stand når den henges bort etter bruk, påpeker Therese Nielsen, skadeforebygger i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

– Dager man typisk bruker bunad, er ofte lange dager hvor man er ganske sliten når man endelig får kommet seg i seng, sier Therese. – Da har man ofte ikke orket å ta en fullstendig sjekk av bunaden, så vær gjerne litt nøye når du pakker den vekk senere.

Bunadsskjorten vaskes alltid etter bruk

Blir skjorten liggende nederst i vaskekurven til neste år med litt svetteflekker, prosecco eller iskremflekker kan dette være drepen. – Skjorten må alltid vaskes etter bruk. De fleste tåler finvask på 30-40 grader, sier Martin. – Men ikke bruk flekkfjerner på bunaden! Det tar ikke bare flekken, men også fargen.

Skjorten bør ikke henge, da dette gir økt slitasje på skulderpartiet. Den bør ligge separat i en bomullspose.

– Skjorten er som regel laget i bomull eller lin, og angripes ikke av møll. Den trenger derfor ikke å ligge i en egen pose. Silkeskjorter derimot må ligge i skjortepose eller i et gammelt putevar. Møllen spiser nemlig silke, sier Martin.

Skjorte + stakk + smykker + hatt + …

– Mange har enten arvet hele eller deler av bunaden, eller så har de fått en del til konfirmasjonen, så man har ikke nødvendigvis helt oversikt over totalprisen på hele bunaden, sier Therese.

– Begynner du å legge sammen prisen på håndvevd skjorte, en brodert stakk og en del sølv blir det ofte mer enn vi først hadde tenkt. Da er det lurt å undersøke om dette er noe som dekkes av innboforsikringen hjemme, eller om man trenger en egen verdisaksforsikring, eller «bunadsforsikring».