Ja, det er trygt å bake til 17. mai-feiringen…..

Dette er ikke året for de gigantiske 17. mai-feiringene – men du trenger ikke være redd for å bake til et lite selskap med gode venner og familie.

Muffins med 17. mai-pynt. Foto: brodogkorn.no

Smittevernreglene om hvor mange som kan samles i private lag har blitt løsnet litt opp. Det gjør at flere planlegger 17. mai-feiring med venner og familie som en erstatning for barnetog og leker. Og da melder spørsmålet seg: Er det trygt å bake kaker til feiringen? Og å spise mat andre har laget?

Det korte svaret er ja. Så lenge vi følger vanlige hygieneregler, er det trygt å bake til andre og spise noe andre har laget, betrygger daglig leder Torunn Nordbø i Opplysningskontoret for brød og korn.

Husk god kjøkkenhygiene

Ettersom koronaviruset smitter mellom folk, og ikke via mat, er det viktigste å ha god kjøkkenhygiene.

Nummer 1 på listen er da håndvask. Hendene må vaskes før du lager mat, og mellom forskjellige arbeidsoppgaver. Vask også hendene hvis du har tatt deg i ansiktet, har pusset nesen og etter toalettbesøk.

Ellers gjelder det å holde kjøkkenet rent og ryddig, og bruke rene boller og bakeredskaper.

Dersom du er syk eller har symptomer på forkjølelse – la noen andre stå for bakingen slik at du unngår å spre smitte.

Gode kakevalg for trygge feiringer

Det er kanskje først og fremst serveringsbestikk som kakespader som kan overføre smitte om alle serverer seg selv. For å være på den sikre siden, kan man tilpasse årets 17. mai-bakst slik at mulige smittekilder reduseres mest mulig.

Et godt tips kan dermed være å lage kaker som enkelt kan serveres i porsjonsstørrelser, slik at man kan forsyne seg med kaker uten å bruke felles serveringsbestikk.

– Det behøver slett ikke gå ut over feststemningen. Mange av de tradisjonelle 17. mai-kakene kan med enkle justeringer lages i porsjonsstykker, sier Torunn Nordbø.

Hun nevner for eksempel ostekaker servert i serveringsglass, porsjonsbakte pavlova og forskjellige typer terter med bær som fine alternativer på årets kakebord på nasjonaldagen. Til feiring med barn er også cake pops, muffins og skolebrød formet som maiblomster populære.

– Den tradisjonelle napoleonskaken er også enkel å servere i ferdige stykker – enten du har bakt den selv eller kjøpt den hos bakeren, sier Nordbø.