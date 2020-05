En av ti nordmenn tenker å besøke Lofoten i sommer …..

Mange vil benytte sommeren til å oppleve Lofoten og andre populære turperler, viser en ny Ipsos-undersøkelse. – Kan gi stor slitasje, advarer Norsk Friluftsliv.

FRYKTER SLITASJE: Norsk Friluftsliv er bekymret over høyt trykk på Lofoten og andre populære turistperler i sommer. Foto: Eivind Haugstad Kleiven/DNT

I undersøkelsen, hvor Ipsos har intervjuet et landsrepresentativt utvalg over 18 år, oppgir hele en av ti at det er sannsynlig at de tar turen til Lofoten i sommer.

Også Telemarkskanalen og Geiranger troner høyt blant nordmenns foretrukne feriemål. Henholdsvis 300 000 og 255 000 vil sannsynligvis besøke disse stedene i sommer.

Mer forsøpling og slitasje

Fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv er svært glade for at mange trekkes mot naturen og friluftslivet. Likevel mener de tallene gir grunn til bekymring.

– Det er flott at mange ønsker å komme seg ut og oppleve den vakre naturen vi har her i Norge. Men om alle skal presse seg sammen i samme turområde i en kort sommersesong, har både vi og naturen et problem, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Norsk Friluftsliv har i flere år uttrykt bekymring for at økende turisme skaper et stort press på norsk natur.

– Flere folk på samme tursted betyr dessverre også mer forsøpling og slitasje. Dersom nær en halv million nordmenn tenker å besøke Lofoten i sommerferien sin, kan dette får store konsekvenser, advarer Heimdal.

Vil spre trafikken

Han mener noe av det viktigste man kan gjøre nå er å prøve å spre sommertrafikken.

– Norge er et langstrakt land med utrolig mange flotte naturperler. Vi håper folk tør å tenke alternativt når de planlegger ferien, slik at vi unngår et unødig trykk og slitasje på de mest kjente reisemålene, sier Lasse Heimdal.

Han minner om at alle som ferdes i norsk natur, og dermed benytter seg av allemannsretten, skal forholde seg til prinsippet om sporløs ferdsel.

– Husk at alt du tar med deg på tur, skal du også ta med deg hjem igjen, sier Heimdal.

Norsk Friluftsliv oppfordrer også lokale og sentrale myndigheter til å inngå samarbeidsavtaler med de frivillige friluftslivsorganisasjonene om bistand gjennom en hektisk sommersesong.