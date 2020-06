Gult farevarsel over Sør-Norge: Advarer mot stor skogbrannfare ….

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for skogbrann i store deler av Sør-Norge denne uken. – Ikke ta sjanser nå. Ta hensyn til brannfaren, vindforholdene og ha slokkemidler tilgjengelig når du griller.

Stor gress- og skogbrannfare i hele sør-Norge. Illustrasjonsfoto: Istock

Det sier Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende Forsikring. Helga har levert årets høyeste temperaturer mange steder i landet og grillysten er stor.

– Bare til nå i juni har vi sett skogbrann på Stadtlandet, Ofoten, Åmli, Nordfjordeid, Froland, Nøtterøy og i Østmarka, forteller hun.

Dette må du være forsiktig med nå

– Dessverre fører varmt og tørt vær også med seg stor skogbrannfare. Etter måneder med koronarestriksjoner er ikke en preken om brannvern det folk vil høre nå, men vi ser at det er utrolig viktig, sier Slettemoen.

Hun ber alle være forsiktig med bruk av engangsgriller, sigarettsneiper og annen ild den kommende tiden.

– De vanligste feilene er at folk griller for tett på husvegger eller at grillaske kastes rett i søppelspannet. Vi har mange eksempler på at det tar fyr hvert eneste år, sier Slettemoen.

Grillforbudet gjelder som vanlig

– Husk at det også er generelt forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark helt fram til 15. september, enten sommeren er tørr eller kliss våt, sier Slettemoen i Frende.

Disse andre typiske brannfeilene gjør vi hver sommer:

Vi setter engangsgrillen på brennbart materiale. Sett grillen på grus, sand eller stein, ikke på planker eller gress.

Vi griller på terrassen eller annet brennbart underlag. Bruk heller en steinhelle eller en gulvbeskytter.

Vi går fra en varm grill, enda den skal holdes under oppsyn og slukkes helt – hver gang.

Vi glemmer oss og lar barn eller kjæledyr være alene, eller leke, i nærheten av en tent grill.

Vi glemmer å ha nok vann i nærheten for å slukke hvis noe skjer.

Slik slokker du engangsgrillen

Engangsgrillen er favoritten for mange. Den er enkel å sette opp og enkel å kvitte seg med. Eller er den det?

– Husk at det tar lang tid før engangsgrillen er kald nok til å kastes etter bruk! Derfor anbefaler vi alltid at du bruker mye vann til å kjøle og slokke. Det trengs gjerne mer vann enn du tror. Hvis du ikke bruker nok fordamper vannet og selv små glør inne i småvått brensel kan få flammene til å blusse opp igjen, sier Heidi Tofterå Slettemoen.

Ifølge Landbrukets Brannkomite viser forsøk at en liten kulegrill med grillbriketter kan være varm i mellom syv og ti timer hvis den ikke slokkes. Engangsgrillene blir svært varme på undersiden, og vil kunne antenne eller skade underlaget.

Alkoholfella

En del drikker også for mye alkohol mens de griller.

– Mengder med alkohol har ingenting med grilling å gjøre. Vent med det til maten er ferdig og grillen er kald, sier Heidi Tofterå Slettemoen i Frende Forsikring.

Grillvettreglene – grunnleggende sikkerhetsråd ved grilling

Engangsgrill/kullgrill

Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden.

Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill.

Vær varsom ved opptenning av grillen.

Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen. Ved bruk av engangsgrill, ta med en stor flaske vann.

Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted. Engangsgrill bør slokkes med vann etter bruk.

Gassgrill

Før du åpner for gasstilførselen på beholderen, påse at alle blussene er stengt.

Antenn alltid grillen med åpent lokk straks etter at gasstilførselen er åpnet.

Når grillingen er over, påse at både gassblussene og flaskeventilen er stengt.

Sjekk slanger jevnlig for sprekker og lekkasjer.

Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken og flytt flasken til et sikkert sted.

Felles for all grilling

All grilling skal foregå utendørs.

Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill.

Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.

For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.

Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig.

Tips til trygg bålbrenning