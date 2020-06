Wizz Air annonserer ny rute fra Torp……

Wizz Air annonserer i dag oppstart av en ny rute fra Torp til Serbias hovedstad Beograd. Ruten starter allerede 18. juli og vil ha avgang fra Torp tirsdager og lørdager.

Populær rute ….. Foto: Arkiv

«Det er bosatt flere tusen serbere sentralt på Østlandet og dette danner et godt fundament for trafikk begge veier, så vi er trygge på at det er et marked for direktetrafikk mellom Torp og Beograd.

For oss på Torp er det fint å se at trafikken tar seg opp etter en svært stille periode. Wizz Air er et flyselskap som evner å se muligheter og snu seg raskt rundt. Vi er imponert over det de har gjort i Coronatiden. Nå håper vi at Wizz Air og det mangfoldet Torp har av flyselskaper skal bidra til at vi kommer raskt tilbake i aktivitet slik at vi kan få flere folk tilbake på jobb.

Vi vil samtidig oppfordre regionenes befolkning til å tenke Torp når de skal ut å fly. På denne måten støtter man lokalt næringsliv og vi danner sammen grunnlaget for videre vekst og forankring av de rutene vi allerede har», sier markeds- og kommunikasjonssjef Tine Kleive-Mathisen.