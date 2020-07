Spis deg utørst i varmen …..

Det aller viktigste man gjør i varmen er selvsagt å drikke godt, og vann er den aller beste tørstedrikken. Rundt 20 prosent av væskeinntaket vårt kommer fra maten vi spiser, og det er nok ikke uten grunn at mange av oss har lyst på noe friskt og godt når det er varmt ute.

Tomat inneholder 94 prosent vann. Det er med andre ord ikke så rart at det smaker ekstra godt med gresk salat med store røde tomater og agurk. Foto: Opplysningskontoret for frukt o grønt

Inneholder mye vann

Poteter, frukt, salat, bær og grønnsaker har et høyt innhold av vann – mange har faktisk et vanninnhold på hele 80-90 prosent. I tillegg til å inneholde mye vann gir grønnsaker, frukt, poteter og bær fiber, forskjellige vitaminer og mineraler, forklarer Iselin Bogstrand Sagen, ernæringsrådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

– Fargerike måltider er både fristende, friskt og godt. Det er med andre ord mange grunner til å både kose seg med potetsalat, salater, grillede grønnsaker, frukt, jordbær og smoothie i sommer.

Spis agurken som en frukt

Som mange vet inneholder agurk hele 96 prosent vann.

– Jeg vil derfor oppfordre til å spise godt med agurk nå i sommervarmen, den passer perfekt i friske salater og som snacks. Skjær tykt av agurken og spis den som en frukt. Ha eventuelt litt dipp til. Tynne skiver på brødskiven er godt det – men den er skikkelig god å knaske på også, og da får man i seg mer væske.

Spis vannmelon og jordbær

Vannmelonen lever opp til sitt navn, den inneholder ca. 93 prosent vann. Like etter følger jordbær, med 91 prosent vann.

– Ikke rart det smaker så godt med vannmelon og jordbær i sommervarmen. De søte norske jordbærene er i sesong nå, og kan nytes med den beste samvittighet hele sommeren.

God sommer!