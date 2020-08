Redd liv – Bruk bilbeltet riktig !

Den store biltur-sommeren er ikke over, og for mange står hjemreisen for tur. Med noen enkle justeringer av sikkerhetsbeltet, sikrer du deg og dine på bilturen. – Det er viktig å bruke sikkerhetsbeltet riktig. Faktisk utgjør det forskjellen på liv og død, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Sikkerhetsbeltet skal alltid festes over skulderen, ikke under armen. Nederste del av beltet skal ligge på tvers over hoftekammen og ikke over magen. (Foto: NAF)

Dagens biler er proppfulle av sikkerhetssystemer. Brukes de ikke riktig, virker de ikke som de skal. For at beltestrammerne til sikkerhetsbeltene og kollisjonsputene skal ta vare på deg og passasjerene i bilen, må beltene brukes riktig.

– Det er sånn at sikkerhetssystemene utløses i en rekkefølge for å beskytte de i bilen. Hvis sikkerhetsbeltet ikke sitter skikkelig eller har for stor slakk, blir beskyttelsen dårligere, sier Sødal

Slik skal beltet festes

Sikkerhetsbeltet skal alltid festes over skulderen, ikke under armen. Nederste del av beltet skal ligge på tvers over hoftekammen og ikke over magen. Fester du beltet riktig så blir belastningen ved en kollisjon fordelt på den beste måten for kroppen, og du vil ha størst sjanse til å hindre alvorlige og livstruende skader. Sørg også for at setebeltet ikke er vridd.

– Derfor er det lurt å sjekke at alle som er i bilen har sikkerhetsbeltet ordentlig på før du legger ut på kjøreturen. Det tar bare et par minutter og gjør at alle får en sikrere biltur, rådgir Nils Sødal.

Barn synes ofte at beltet legger seg for tett opp til halsen. Da er det viktig å være litt streng og si at det ikke er lov å ta beltet under armen. En løsning er å bruke sittepute så barnet kommer litt høyere opp og beltet ligger bedre på kroppen.

Alle må sitte

Det er også viktig at alle sitter ordentlig i bilen for at belter og kollisjonsputer skal beskytte dere.

– Selvsagt er det ikke enkelt å få alle til å sitte rett opp og ned på en lang biltur, men det kan være