Advarer mot hyttepraksis: Halvparten lar vannet stå på…..

Halvparten av nordmenn drar fra hytta uten å skru av vannet, viser en ny undersøkelse. – Vann kan gjøre stor skade, særlig når det tar lang tid før den blir oppdaget, sier forsikringsselskap.

Hvis det står vann inne i rørene, kan de fryse og sprekke når kulden kommer. Foto: iStock.

Ifølge en undersøkelse Norstat har gjennomført for Codan Forsikring, svarer kun 55 prosent at de skrur av vannet når de forlater hytta.

– Det er et svært lavt tall, når vi ser hvor mange vannskader som blir meldt inn. Særlig med tanke på at når man først har forlatt hytta, har man liten eller ingen kontroll over de skadene som får utvikle seg når man er borte. Å skru av vannet er kanskje det enkleste du kan gjøre for å forhindre skader på hytta, sier Georg Richvoldsen, kommunikasjonssjef i Codan Forsikring.

Skader hvert 8. minutt

Tall fra Finans Norge viser at det blir det meldt inn vannskader til forsikringsselskapene hvert åttende minutt. Etter første halvår er nær 33 000 vannskader meldt inn fra private hus, leiligheter og hytter. Erstatningene er på hele 1,4 milliarder kroner, en økning på to prosent sammenlignet med samme periode fjor.

– Ofte kommer vannskadene fra gamle rør og ødelagte varmtvannsberedere. Man bør derfor sjekke disse jevnlig, og se at ingenting har sprekker eller lekkasjer. Sjekk også at det ikke drypper fra dårlige pakninger. Hvis du har oppvaskmaskin og vaskemaskin på hytta bør du installere en lekkasjestopper, sier Richvoldsen.

Rør sprekker av frost

Nå går vi snart inn periode med kulde og frost. Da hender det at rør fryser og sprekker hvis det står vann inne i rørene. Da kan vann renne inn hytta i store mengder, hvis man ikke oppdager det i tide.

– Helst bør man koble til en vanndetektor, slik at man kan bli varslet hvis det blir en lekkasje. Da kan man kanskje komme seg til hytta før skaden blir for stor. Det er nesten ikke grenser for hvor stor skade vann kan gjøre på en bygning. Det er derfor utrolig viktig å reagere raskt, sier Richvoldsen.

Ifølge tidligere undersøkelser er det 20 prosent av oss som ikke vet hvor stoppekranen er. Da kan man heller ikke skru av vannet ved behov.

– Å vite hvor stoppekranene til hytta og huset ditt er, er grunnleggende kunnskap som både kan forebygge skader og redde verdier hvis ulykken er ute, sier han.