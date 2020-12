De beste julepotetene ….

Jul er tradisjoner – også når det gjelder mat. Selv om selskapene blir færre og mindre i år skal vi kose oss med julefeiring og julemat i våre små kohorter. I en undersøkelse gjennomført for Opplysningskontoret for frukt og grønt i 2017 oppga 1 av 3 at de synes det er forskjell på smaken på ulike poteter, og halvparten sa de valgte andre poteter til fest enn til hverdags.

Det er ikke så mange som har sterke preferanser til potetsorter gjennom året, men akkurat til julematen vet folk hva de vil ha. Foto Opplysningskontoret for frukt og grønt

Poteten spiller en viktig rolle på juletallerkenen.

Mange skal spise seg gjennom alle de ulike tradisjonsrike julerettene som ribbe, pinnekjøtt, rakfisk og lutefisk, og kanskje skal noen også forsøke seg på nøttestek for første gang. Dette er retter som skapes av deilig tilbehør som surkål, rødkål, kålrotstappe og ertepure, og ikke minst riktige poteter.

– Det er ikke så mange som har sterke preferanser til potetsorter gjennom året, men akkurat til julematen vet folk hva de vil ha, og det de er på jakt etter gourmetpoteter, forteller Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Julepotetene folk velger

Vi har tre ulike gourmet-potetsorter med mye smak som har lange tradisjoner i Norge:

Mandelpoteten er den poteten de fleste ønsker seg til jul. Den har lys gult, tynt skall og er smaksrik og delikat i smaken.

Ringerikspoteten er en annen delikatessepotet, oppvokst på de solrike åkrene ved Tyrifjorden. Den varme og kalkrike jorden, og det gode klimaet, er avgjørende for potetens smak og fine rødfarge.Den er liten og rund, med dype «øyne», rødlig skall og gult kjøtt. Den er det tradisjonelle valget til rakfisken.

Gulløye er den tredje og helt unike poteten som er dyrket i det spesielle klimaet og lyset i Nord-Norge. Den er liten og rund i formen. Den har gult skall, men med røde «øyne» og er helt spesielt smakfull.

Andre poteter mange liker godt til julematen kan være de kokefaste typene Asterix, Beate og Folva, eller de melne Kerrs Pink og Pimpernel.

Kok julepotetene med skallet på

Alle de tre gourmetpotetsortene bør kokes med skallet på, noe som ikke bare tar vare på næringsstoffene, men også på potetenes særpreg.

Både Gulløye og Ringerikspoteten har dype «øyne» og råskrelling vil derfor medføre at vi skreller bort altfor mye av poteten. Begge disse er melne potetsorter. Koketiden er avhengig av størrelsen, men 20 – 30 minutter er vanlig på disse. Kjenn alltid på potetene om de er gjennomkokte før du tar dem av platen og heller vannet forsiktig av.

Mandelpoteten egner seg godt til alle julerettene, men den koker lett i stykker, så kunsten er å la potetene trekke i varmt vann, 5 – 10 minutter avhengig av størrelse, for så å trekke videre noen minutter uten varme. Ikke la potetene fosskoke, da sprekker de lett.

Ikke kast restene

Ta vare på potetene som blir igjen etter middagen. Kokte poteter tåler noen dager i kjøleskapet, og kan brukes på så mange måter. Prøv kokte poteter i deigen når du baker focaccia, eller prøv deg på hjemmelagde potetlomper. Helt enkelt kan potetene stekes i stekepanne, bli med i en omelett eller en suppe, eller de kan blir potetmos. Bruk fantasien – det kan være både morsomt og engasjerende å være en matredder.