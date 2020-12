Færre bilinnbrudd i år …

Streng grensekontroll og stengt spøkelseshus i Sverige gir sterk nedgang i biler som tømmes for verdisaker.

Koronasituasjonen virker inn på krimstatistikken, viser nye forsikringstall. (Foto: If)

De tre første kvartalene i år ble det meldt inn 3856 bilinnbrudd til forsikringsselskapene. Det viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge. På samme tid i fjor var det til sammenligning meldt 4296 innbrudd.

– Nedgangen på hele 10 prosent er gledelig, men ikke helt uventet, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

– Dette er det to grunner til: Mobile vinningskriminelle fra utlandet har hatt fått vanskeligere arbeidsforhold med strengere grensekontroll. Biler og personer sjekkes i større grad under koronasituasjonen, og ikke bare i Norge. En annen grunn er at få har besøkt Gøteborg i sommerferien i år, av naturlige grunner. Her er det hver sommer mange bilinnbrudd, særlig på parkeringsområdene og p-husene rundt fornøyelsesparken Liseberg. Den har holdt stengt, sier han.

Det lureste for å unngå innbrudd, er å ikke friste tyvene.

– Ikke la verdisaker ligge fremme og synlig i bilen, slikt som dyr elektronikk, merkeklær eller håndvesker. Har du stasjonsvogn, bør du unngå å dra trekket over bagasjen. Da pirrer du nysgjerrigheten til tyven. Oppsummert i en velkjent setning: Tøm bilen før tyven gjør det, sier Sigmund Clementz i If.