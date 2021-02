If varsler vannskadesjokk i vinterferien …

De neste ukene vil mange barn og voksne som kommer på hytta i vinterferien møte islagte gulv, frost- og vannskader, varsler If.

Slik kan det se ut etter at frosten har ødelagt rør på et bad. (Foto: If)

Forsikringsselskapet If har de siste tre ukene alene fått inn nærmere 450 skademeldinger fra hele landet om frosne vannledninger inn til huset og frost og vannskader inni privatboliger og hytter.

Nå står vinterferien for døren, og vi i If venter at mange som kommer på hyttene sine den nærmeste tiden vil oppdage frostskader og bli sjokkert over det de ser.

– De neste ukene kommer mange på hyttene sine for første gang etter kuldeperioden vi har hatt i store deler av Norge. Dessverre vil mange møte et trist syn med frost- og vannskader, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

– Mildvær tiner opp rørene med frostbrudd, og vannet fosser ut, sier han.

I Nord-Norge og Trøndelag er det først og fremst skader som dreier seg om at vannet har blitt borte fordi frosten har nådd stikkledningene i bakken inn til huset.

I resten av landet er det flest skader som handler om frost som har ødelagt rør inni hus og hytter og ført til vannskader. Særlig vannrør som går i yttervegg har vært utsatt.

– Frost- og vannskader dekkes på bolig- og hytteforsikringene, men jeg unner ingen opplevelsen. Ingen ønsker å se verken hus eller hytte i en slik tilstand, sier Clementz.

Sist helg pekte Vestlandet seg ut som et område som plutselig fikk mange frost- og vannskader.

– Lørdag og søndag glødet det på telefonene til skadesenteret vårt, sier Clementz.

Frost- og vannskaderåd fra If