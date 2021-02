Telia sperrer 20 millioner anrop i kvartalet.

Telefonsvindel. Foto. Telia

Telefonsvindel er et problem, og svindlerne finner stadig nye metoder for å forsøke å lure norske mobilkunder for potensielt store summer. Spesielt i januar så Telia en stor økning. Telias metoder for å stanse svindlere kombinert med publikums økende skepsis til henvendelser fra ukjente gjør at færre blir lurt, men publikum rådes til fortsatt å være på vakt.

Svindlerne benytter seg primært av to metoder for å forsøke å lure norske mobilkunder: spoofing og wangiri. Telia tar telefonsvindel på største alvor, og har blant annet utviklet unike løsninger som automatisk blokkerer tusenvis av spoofing- og wangiri-samtaler daglig, og selskapet jobber stadig med å utvikle løsningen.

– Vi ser en veldig stor økning for spoofing i januar, i motsetning til desember som var veldig rolig, forteller Pål Rune Kaalen, leder for privatmarkedet i Telia Norge. – Vi har blokkert 401 ulike norske numre for en kortere periode frem til nå.

Spoofing er telefonsvindel hvor noen utgir seg for å ringe fra store kjente bedrifter og forteller for eksempel at noe er feil med en konto eller etterspør personlig informasjon. Med enkel tilgjengelig programvare tar svindlerne i bruk norske numre for å skjule det utenlandske nummeret de ringer fra. Dette gjør at oppringningene vekker mindre mistanke. Telias råd er å avslutte samtalen og heller ringe tilbake til bedriften for å sjekke at alt er i orden.

– Det er viktig å understreke at ingen norske mobilnumre kan bli, eller blir, stjålet på denne måten, og mobilen din er heller ikke hacket. Videre er numrene de velger å utgi seg for helt vilkårlige, forklarer Kaalen. – Vi ser at mobilnumre som benyttes til «spoofing» byttes ofte, men noen numre gjenbrukes over flere dager. Hvis dette skulle skje deg, er det viktig at du tar kontakt med oss. Vi vil da vurdere saken og gjøre tiltak som kan stoppe misbruket, for eksempel å blokkere nummeret en kortere periode fra å ringe inn til Norge fra utlandet. Man må altså ikke skifte telefonnummer.

Økning under koronatiden

Wangiri er japansk og betyr «ett ring og kutt». Wangiri er etter hvert blitt en utbredt svindelmetode der nordmenn ringes opp av utenlandske numre. Etter kun få ring legges det på, og svindlerne tjener gode penger på at vi ringer tilbake. Telia utviklet for et par år siden en metode som i stor skala stanser svindlerne og beskytter kundene mot høye kostnader. Den automatiserte løsningen identifiserer trafikk som danner et wangiri-mønster og blokkerer spesifikke numre både ut og inn av Norge. Svindlerne kan ikke ringe hit, og kundene kan heller ikke ringe tilbake. Dermed beskyttes kundene mot høye kostnader.

– Under koronatiden har vi sett en økning i denne type angrep, men antallet varierer fra måned til måned. Når det kommer til wangiri konkret sperrer vi i snitt 1,6 millioner samtaler i måneden fra å nå norske kunder, forteller Kaalen.

– Fortsett å være skeptisk

Telia ser at svindeltrafikken er opprettholdt, men i en litt annen form:

– For både spoofing og wangiri har antall ganger et nummer benyttes før det byttes til et nytt nummer gått ned. Dette kan være en konsekvens av de automatiske blokkeringene vi har lagt inn, og for kundene som får sitt nummer misbrukt blir ikke konsekvensene like dramatiske som vi har sett tidligere hvor utsatte kunder blir nedringt av kunder som har mottatt anrop fra deres nummer, forklarer Kaalen. – Folk blir stadig bedre til å sile ut useriøse henvendelser, og vi ser at opplysningsarbeid rundt denne problemstillingen fungerer. Vi jobber i vår ende med å forbedre blokkeringsløsningene våre for både wangiri og spoofing, men vi vil ikke klare å stanse all slik trafikk. Vi råder derfor våre kunder til å fortsette å være skeptiske og kritiske til henvendelser fra ukjente, og ikke ringe utenlandske numre opp igjen.

Topp 5 mest misbrukte landsnummer siste kvartal 2020 knyttet til wangiri:

USA (+1)

Tunisia (+216)

Kypros (+357)

Storbritannia (+44)

Somalia (+252)

Unngå å bli lurt