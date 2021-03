En ekte familiebedrift takker for seg …Ferda kjøper Askjems

Ferda Norge AS går nå inn i Vestfold-markedet med sitt oppkjøp av Askjems Camping-Center AS. Totalt gjør det at kjeden får 12 avdelinger spredt utover landet. I tillegg driver Askjems bobilhotell på Sem, og formidlingssalg i fylkene Vestfold og Telemark, Trøndelag og Vestland, som også blir en del av gruppen og får ny Ferda-profil.

Odd Askjem

De to bobilaktørene skriver at de fant hverandre i felles merker og et ønske om å gi kundene enklere tilgang til kompetent service både der de bor og på reiser.

Vi er veldig fornøyde med at det er akkurat Ferda som går inn som eier, sier Odd Askjem, hovedaksjonær og styreformann, og fortsetter:



– Som i stadig flere bransjer er det behov for større og mer robuste konstellasjoner. Med Ferda og deres struktur er vi trygge på at selskapet vil kunne utvikles videre, og sikre sin posisjon som et av landets ledende campingsenter.

– Vi fører de samme merkene og driver etter de samme verdiene der alt handler om å gi kundene våre den gode bobil- og campingvognopplevelsen. Derfor skjønte vi fort at dette var en veldig god match. Nå får vi en tilstedeværelse som gjør at vi kan gi kundene våre enda bedre service både der de bor og der de reiser, sier konsernsjef i Ferda, Leif Terje Hansen.

Odd Askjem forteller at han har vært med på en eventyrlig reise hvor Askjems har fått anledning til å utvikle og sette nye standarder for en hel bransje, gjennom lansering av nye og spennende konsepter. – Som del av den landsdekkende og solide kjeden Ferda, er vi komfortable med at selskapet vil bli tilført de ressursene og kompetansen som er nødvendig for å fortsette utviklingen, samt sikre arbeidsplasser og kundenes behov, sier Odd. Det viktigste for eierne av Askjems Camping-Center i denne prosessen har vært å legge til rette for å trygge arbeidsplassene for de mange dyktige og dedikerte medarbeiderne.