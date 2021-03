Tilliten til Erna forsvinner….

Erna Solberg bør kanskje overlate ordet til andre statsråder en stund fremover, som justisminister Monica Mæland eller helseminister Bent Høie ………

Det kan ikke en statsminister gjøre. Vi kan godt si at det må være lov å gjøre feil, også for en statsminister. At vi alle er slitne. At det har vært så mange ulike regler at det har vært vanskelig å holde oversikten.

Men statsminister Erna Solberg kan faktisk ikke gjøre det. Hun kan faktisk ikke tråkke feil. Hun må sørge for å ha oversikt over reglene. I det minste må hun ha folk rundt seg som kan hjelpe henne med den oversikten.

Så må hun ta boten, hvis den kommer. Og kanskje overlate ordet til helseminister Bent Høie på noen pressekonferanser i tiden fremover.