Vindfjellsamarbeidets føremelding for påsken….

Foto: Vindfjellsamarbeidet

Etter en kontroll av løypene i dag lørdag 27. mars ser det ut til at regnværet ikke har ødelagt noe særlig. Noe vann ligger i noen myrer så vær litt obs. Det var overraskende liten trafikk i løypene i dag og med værvarslet for i morgen blir det nok ikke den store utfartsdagen da heller. Det er varslet veldig mildt på mandag og tirsdag, men fallende temperatur fra onsdag, og varslet for påskedagene gir håp om sol og minus-grader om natten. Derfor avventer vi videre preparering til onsdag, slik at det skal bli best mulig løyper i påske-høytiden.