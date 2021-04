Er det noen som kan noe om «Det rø` lae»?

Fresjeborgens Venner vil gjerne spørre «den eldre delen av Larviks befolkning» om de husker «Det rø`lae» som lå ved Hundeklubbens hytte ved Farris.

Bygningen ble revet rundt 1960.

Les mere om Fresjeborgens Venners på hjemmesiden her

– Mer konkret er vi interessert i om noen av dere gjenlevende kan huske om det var en hestevandring i bruk på stedet og hvor den eventuelt lå. Hestevandringer fantes i mange varianter. Et eksempel er på bildet hvor et par hester går i ring og tresker kornet. Veldig bra om noen skulle huske det, sier Arne Schau i Fresjeborgens venner.

Om minnene rundt Det rø` lae er i ferd med å hviskes ut, er det jo fortsatt usikkerhet om hestevandringa har eksistert. Om noen husker den konkret og kanskje hvor den lå, er det for oss et viktig poeng rundt aktiviteten ved det rø` lae.

– Fresjeborgens Venner gjorde for en del år siden en oppdagelse i dette området som vi gjerne spinner videre på. Om det kanskje ikke er hestevandringa, kan vi muligens ha funnet en del av noe annet. Vi ville glede oss over å finne fram gamle notater og bilder og kunne presentere for Larvik hva vi fant, fastslår Schau.