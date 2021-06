Sommeren er tiden for kantslått …..

Klipper vegkantene for mer artsrikdom og bedre trafikksikkerhet.

Blomstrende vegkant. Her langs rv 60 mellom Moa og Magerholm på Sunnmøre Foto: Knut Opeide

I hele juni skal Statens vegvesen drive med kantslått langs riksvegene.

– Det gjør vi for å ta vare på de artsrike vegkantene, hindre spredning av uønskede arter og bidra til trafikksikker og hyggelig ferdsel langs vegene, sier miljøansvarlig Hanne Mørch i Statens vegvesen.

God sikt er viktig for trafikksikkerheten.

– Med kantslått passer vi blant annet på at vegkantene ikke blir overgrodde og hindrer sikten, sier Mørch.

Kantslått til rett tid er viktig for å fjerne kraftigvoksende vegetasjon og hindre spredning av skadelige planter som tar livet av artene rundt seg.

– Det gir en mer artsrik vegkant, som til slutt vil være positivt for insektslivet langs vegene, sier Mørch.

Naturvernforbundet er opptatt av at de offentlige vegeierne har god kunnskap om biologisk mangfold, og bidrar i bekjempelsen av fremmede arter som f.eks. lupiner. De må klippes ned mens de blomstrer, men før de setter frø.

– Vi veit at Vegvesenet jobber mye med dette, og det er bare å fortsette utviklingen for å få til optimal og økologisk best mulig skjøtsel av vegkantene. Ved å begrense fremmede arter, forsterker vi levevilkårene for naturlige norske arter som trives i vegkantene og vegskråningene, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Kantslått gjort på riktig tidspunkt fremmer naturlig blomstermangfold, og gir leveområder for sårbare pollinatorer.

– Vi håper andre vegforvaltere, som fylkeskommuner og kommuner, har like gode faglige mål og ambisjoner for naturmangfoldet som det Statens vegvesen legger opp til, sier Håpnes.

Kantklipp to ganger i sesongen

De fleste vegkantene klippes to ganger i sesongen; første gang i mai-juni og andre gang i august-september. Vegkanter med stort botanisk artsmangfold blir kartlagt, og bruken av plantevernmidler er redusert drastisk de siste årene.

– Klipping av vegkanter tidlig i juni er ikke optimalt for humler og andre insekter, men det er viktigere å hindre at skadelige planter spres i juni, når insekter har matfat mange andre steder, enn at vi har blomstrende vegkanter. Da beholder vi mer artsmangfold også i fremtiden, sier Mørch.

Det har dessverre hendt at driftsentreprenører ved en feil har slått lavtvoksende vegkanter i juni og juli, selv om dette ikke sto i driftskontrakten.

– Vi forsøker selvfølgelig å unngå slike feil, og vi prøver å være så skånsomme vi kan. Vi er alltid ute etter nye og skånsomme metoder for å drifte bedre, sier Mørch.

For å opprettholde sikkerheten så lenge kantslåtten pågår, er det viktig å vise hensyn og holde avstand. Gjenstander, stein og søppel som er gjemt i gresset kan fyke ut fra klipperne.